Nazwali Ławrowa „mistrzem Jedi”. Zareagowała Zacharowa

W tekście, który ukazał się kilka dni temu w portalu Sky News Dominic Waghorn nazwał szefa rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa „mistrzem Jedi mrocznej sztuki dyplomacji”, nawiązując do filmów z serii „Gwiezdne wojny”. W artykule autor analizował ostatnie działania Ławrowa w ONZ. Szef rosyjskiej dyplomacji przebywał ostatnio w Nowym Jorku w związku z objęciem przez Rosję rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa.

Ławrow „mistrzem Jedi mrocznej sztuki dyplomacji”

„Jeśli dyplomacja jest «patriotyczną sztuką kłamania dla własnego kraju», to niewielu robi to lepiej niż Siergiej Ławrow” – wskazał Dominic Waghorn. Dziennikarz przypomniał, że Ławrow „upierał się, że Rosja nigdy nie dokona inwazji na Ukrainę, a kiedy już to zrobili, upierał się, że tak nie jest”, a „w zeszłym miesiącu doprowadził publiczność w Delhi do bezsilnego śmiechu, kiedy powiedział, że Ukraina rozpoczęła wojnę z Rosją”.

„A dzisiaj mistrz Jedi mrocznej sztuki rosyjskiej dyplomacji zwraca się do Rady Bezpieczeństwa ONZ jako jej przewodniczący, a Rosja sprawuje prezydencję przez miesiąc. Ukraina potępiła to wszystko jako «kiepski żart primaaprilisowy»” – wskazał autor Sky News.

Zacharowa reaguje

Na tekst i nazwanie Ławrowa „mistrzem Jedi mrocznej sztuki dyplomacji” zareagowało rosyjskie MSZ. „Najwyraźniej jest to freudowska pomyłka na tle całkowitej ignorancji zachodnich propagandystów” – stwierdziła rzeczniczka Maria Zacharowa w komentarzu, który pojawił się na kanale resortu na Telegramie.

„W Gwiezdnych Wojnach Jedi reprezentują Jasną Stronę” – oświadczyła przedstawicielka Kremla. Zacytowała też „fragment tego, co twórcy Gwiezdnych wojen napisali o Jedi”. „Są Rycerzami Jedi, strażnikami pokoju i sprawiedliwości, Zakonem Jedi. Stoją po jasnej stronie Mocy. Chronią Republikę Galaktyczną. Wiedzą, jak używać Mocy, nadprzyrodzonej mocy. Ich bronią są miecze świetlne” – czytamy.

„W zasadzie to wszystko prawda, z wyjątkiem tego, że Ławrow... nie wyciągnął jeszcze swojego miecza świetlnego” – podsumowała Zacharowa. Z kolei na profilu na Twitterze rosyjskie MSZ dodało grafikę z Ławrowem w stroju Jedi i z mieczem.

