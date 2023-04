Przyłębska skarży się, że trwa na nią „nagonka”. „Od paru miesięcy nabrała na sile”

Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, skierowanej tam przez Andrzeja Dudę. Wniosek prezydenta TK ma rozpatrzyć w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej.

TK zajmie się ustawą o SN

– Mam nadzieję, że uda się Trybunałowi Konstytucyjnemu rozstrzygnąć tę sprawę i wydać wyrok, a przynajmniej rozpocząć postępowanie – powiedziała w czwartek w „Trójkowym komentarzu dnia” na antenie radiowej Trójki Przyłębska. W ten sposób prezes TK nawiązała do podziałów między sędziami zasiadającymi w Trybunale. Część z nich jest zdania, że kadencja Przyłębskiej na stanowisku prezesa TK już się zakończyła.

– Mam nadzieję, że sędziowie zaakceptują stanowisko większości sędziów TK. To stanowisko, które zostało wyrażone poprzez uchwałę TK, a dotyczy długości kadencji prezesa TK – wskazała.

Przyłębska: Nagonka na mnie nabrała na sile

Przyłębska podkreślała, że „cały czas ma nadzieję, że jednak mimo wszystko dojdzie do spotkania, do refleksji i do rozmowy spokojnej nad orzeczeniami”.

– Zresztą ja, jak państwo zauważyliście, nie włączam się w jakieś takie medialne dyskusje. Od już paru miesięcy trwa taka, a od wielu lat, jeśli chodzi o moją osobę, nagonka. Od paru miesięcy ta nagonka nabrała na sile i mamy jakiegoś anonimowego informatora w mediach, który co rusz podrzuca niestworzone historie. Ja staram się do tego nie odnosić, jest to bardzo przykre, ale uważam, że jako prezes TK, jako sędzia nie powinnam wchodzić w takie dyskusje – oświadczyła.

„Spór prawny”, a nie „kłótnia”

Stwierdziła też, że „bardzo bolesne” jest dla niej, gdy „pojawiają się jakieś informacje deprecjonujące ją, czy kolegów”. – To jest przykre. Uważam, że taki dyskurs nie przystoi sędziom – dodała.

Przyłębska zaznaczyła też, że „to, co się dzieje w TK, należy definiować jako spór prawny, w którym większość określiła swoje stanowisko, a nie kłótnię”.

Apel ośmiu sędziów TK

W czwartek ośmioro sędziów Trybunału, w tym Przyłębska, wystosowało apel do sześciu sędziów w związku z ich „uporczywym ignorowaniem skutecznie przyjętej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK ws. braku wszelkich podstaw faktycznych i prawnych do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko prezesa TK”.

„W poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie — i jego bezpieczeństwo — uprzejmie apelujemy do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha, Bogdana Święczkowskiego oraz Andrzeja Zielonackiego o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego” – napisali sędziowie w oświadczeniu, opublikowanym przez Polską Agencję Prasową.

Czytaj też:

Szykuje się przełom? Jarosław Kaczyński: O ile wiem, nie jest do tego dalekoCzytaj też:

Przyłębska rusza na pomoc Kamińskiemu. TK miał zażądać akt szefa MSWiA