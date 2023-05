Zapytali Polaków o Tuska. Większość nie słyszała o tej sprawie albo jest im obojętna

Pod koniec kwietnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie Donalda Tuska.

Tusk na celowniku prokuratury

Zawiadomienie złożył w listopadzie 2022 roku Marek Falenta, biznesmen skazany na karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności w związku z aferą taśmową. Zarzucił on Tuskowi, że jako premier przekroczył uprawnienia „w związku z kontrolą” w spółce Składy Węgla. W latach 2010-2014 spółka Falenty handlowała węglem z Rosji i Kazachstanu, i była największym importerem tego surowca do Polski.

„Prezes Rady Ministrów przekraczając swoje uprawnienia przeprowadził nieuzasadnioną, nie mającą podstawy prawnej ingerencję w podmiot prawa prywatnego” – stwierdził Falenta w zawiadomieniu do prokuratury.

„Rzeczpospolita” wyjaśniała, że „zarzut Falenty jest o tyle chybiony, że gdy Tusk zlecił kontrolę w spółce w jej sprawie trwało już od dwóch lat śledztwo w związku z doniesieniami oszukanych przez Falentę klientów”.

Jak Polacy oceniają wszczęcie śledztwa? Sondaż

O ocenę „wszczęcie śledztwa w sprawie Donalda Tuska na podstawie zawiadomienia Marka Falenty, bohatera afery taśmowej” zapytał respondentów SW Research na zlecenie dziennika. Z sondażu wynika, że 19,8 proc. badanych oceniło ruch prokuratury „pozytywnie”, a 26,3 proc. „negatywnie”.

Na odpowiedź „jest mi to obojętne” wskazało 27,4 proc. uczestników badania, aż 26,5 proc. przyznało, że „nie słyszało o tej sprawie”.

Lider PO reaguje na ruch prokuratury

Tusk odniósł się do wszczęcia wobec niego śledztwa podczas niedawnego spotkania z wyborcami na Podkarpaciu. – – Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie w związku z oskarżeniem, że ja ograniczyłem, będąc premierem, import rosyjskiego węgla. Absurdalność tego to jest jedna rzecz. Rzeczywiście już się przyzwyczaiłem do takich działań pisowskiej ekipy, które budzą równocześnie śmiech, a czasami i rozpacz – powiedział lider PO.

– Mogą starać się z was, ze mnie zrobić ściganego, ale dobrze pamiętamy, że ten film się dobrze kończy i ci, którzy ściągają, będą rozliczeni z każdego zła, które zrobili – zapowiedział Tusk.

Sondaż został przeprowadzony na próbie 800 osób powyżej 18. roku życia, wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 kwietnia 2023 r.