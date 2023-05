Solidarna Polska oficjalnie zmieniła nazwę. „Po domu zabiorą się za wasze talerze”

W środę po 13:30 rozpoczęła się konwencja, na której ugrupowanie Zbigniewa Ziobry ma zmienić nazwę z „Solidarna Polska” na „Suwerenna Polska”. Wydarzenie prowadzą posłowie Jan Kanthak i Anna Maria Siarkowska.

Jako pierwszy przemawiał minister członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

– Dziś jest was ponad 2 tysiące, 2,5 tysiąca osób – podkreślił, zwracając się do zebranych. Wspomniał o walce z mafiami vatowskimi – To dzięki naszemu ugrupowaniu miliardy pozwalają sfinansować program 500+, 13. i 14. emeryturę. To minister Zbigniew Ziobro wydał wojnę mafiom dopalaczowym. Znamienne jest to, że „król dopalaczy” zlecił zabójstwo ministra sprawiedliwości – mówił.

Jacek Ozdoba: Polityka klimatyczna UE to utrata suwerenności

– Wyrzucano na bruk powstańców warszawskich. Dziś jest w tej sprawie ustawa. My to zrobiliśmy. Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro – dodał. – Jeśli dopuścicie wariatów z opozycji do władzy, oddacie ją szaleńcom z Brukseli – przestrzegał.

Wiceminister Jacek Ozdoba przestrzegał przed pakietem „Gotowi na 55”. –Węgiel „nein”, gaz jest „nein”. Wszystko jak mawiał klasyk: fuer Deutschland. Zapomnijcie o tanich lotach – wyliczał, krytykując politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Poseł Janusz Kowalski mówił, że Polska nie chce drugiego programu o twarzy Leszka Balcerowicza ani polskiego ubóstwa. –Cynicy z Brukseli zakazują nam samochodów spalinowych, zaraz zakażą nam jedzenia mięsa i nabiału. Oni nie chcą zmieniać swojego menu, chcą po staremu robić interesy z Moskwą. Nie ma na to naszej zgody. Nigdy Tusk nie wygra wyborów. Tam nam dopomóż Bóg!– zawołał Janusz Kowalski.

