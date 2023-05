Groźby śmierci pod adresem posłanki. Hanna Gill-Piątek zmieniła tryb pracy

Hanna Gil-Piątek otrzymała w czwartek 2 maja mail z pogróżkami od anonimowej osoby – poinformował portal natemat.pl. „Porzuć karierę polityczną, albo”... – brzmi początek wiadomości. Autor grozi posłance niezrzeszonej oraz jej rodzinie brutalną śmiercią. Pod adresem rodziny parlamentarzystki padły też pogróżki dotyczące przemocy seksualnej.

Anonimowa osoba domaga się od Gill-Piątek zrezygnowania z działalności politycznej, wycofania poparcia dla Ukrainy oraz dotrzymania tajemnicy korespondencji. Większość maila nie nadaje się do zacytowania. Posłanka przyznała, że „co najmniej dwa razy w tygodniu dostaje podobne »życzenia«”. Gill-Piątek zapowiedziała, że wiadomość zostanie zgłoszona.

Polityk przyznała, że o takich groźbach powiadamia zarówno policję, jak i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale „jest tego tyle, że służby nie badają wszystkiego”. Gill-Piątek nie zamierza lekceważyć sprawy, przypominając o śmierci Marka Rosiaka w Łodzi czy zabójstwie Pawła Adamowicza.

Parlamentarzystka zdecydowała się zmienić tryb pracy swojego biura poselskiego. Tłumaczyła, że nie chce narażać swoich współpracowników podczas kontaktu z wyborcami. Od teraz Gill-Piątek będzie pracować zdalnie. Z polityk osobiście będzie można się spotkać dopiero po umówieniu się online.

To nie pierwszy raz, kiedy Gill-Piątek otrzymuje groźby. Pod koniec stycznia 2022 r. przyznała, że z numeru jej ówczesnego lidera Szymona Hołowni zadzwonił do niej automat z mieszanką gróźb śmierci i obelg za „namawianie do szczepienia dzieci”. Posłanka przyznała wtedy, że politycy otrzymują sporo gróźb i są poniekąd uodpornieni.

