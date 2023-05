Znana aktorka skomentowała koronację Karola III. Jej słowa wywołały burzę

W sobotę 6 maja w Opactwie Westminsterskim odbyła się koronacja króla Karola III i królowej Camilli. W uroczystości wzięło udział 2 tys. gości, w tym koronowane głowy z całego świata i przedstawiciele władz z innych państw. Monarsze towarzyszyli także członkowie rodziny królewskiej na czele z księciem Williamem i księżną Kate z dziećmi.

Koronacja Karola III. Zdumiewający komentarz aktorki

Po zakończeniu ceremonii w Opactwie Westminsterskim para królewska przejechała złotą karocą do Pałacu Buckingham. Następnie Karol III i Camilla pojawili się na balkonie Pałacu, by pozdrowić Brytyjczyków. Wraz z nimi wyszli książę William z rodziną, a także rodzeństwo króla z rodzinami. Royalsi machali do zgromadzonych, a tłum wiwatował.

Uroczystości z okazji koronacji na antenie telewizji ITV na gorąco komentowała brytyjska aktorka i gwiazda serialu „Bridgertonowie” Adjoa Andoh. Jej wypowiedź, jak informuje „The Daily Mail”, wprawiła współpracowników w osłupienie.

– Przeszliśmy od bogatej różnorodności Opactwa do strasznie białego balkonu. Bardzo mnie to uderzyło – stwierdziła Adjoa Andoh, odnosząc się do pojawienia się rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham. Dodała też, że jest tym „bardzo poruszona”.

„Nie chciałam nikogo zdenerwować”

Zaskoczenie jej słowami wyraźnie było widać na twarzy siedzącej obok ekspertki królewskiej Myleene Klass. Komentarz wywołał też poruszenie w mediach społecznościowych. „Dlaczego można odrzucić białą rodzinę za to, że jest biała?”, „Jestem rozczarowany Adjoa Andoh. Koronacja skupiła się na promowaniu pozytywnych relacji rasowych i reprezentowaniu współczesnej Wielkiej Brytanii” – pisali internauci. Jeden z użytkowników ocenił, że komentarz aktorki był „przerażający”.

Adjoa Andoh tłumaczyła się ze swojej wypowiedzi w niedzielę rano na antenie BBC Radio 4. – Myślę, że zdenerwowałem wczoraj kilka osób – powiedziała. – Mówiłam o tym dniu i o tym, jaki był cudowny, a potem spojrzałem na balkon na końcu i nagle powiedziałem: „Och, jest taki biały!”, ponieważ dzień był tak poplątany. Nie chciałam nikogo zdenerwować – przekonywała gwiazda.

