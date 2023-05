Politycy PiS oburzeni wpisem kanclerza Niemiec. „Kuriozalny”, „buta i bezczelność”

8 maja 1945 roku podpisaniem aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec zakończyła się w Europie II wojna światowa. Rocznicę tego wydarzenia odnotował kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

„78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni. 8 maja przypomina, że demokratyczne państwo nie jest oczywistością. Powinniśmy je chronić i bronić — każdego dnia” – napisał na Twitterze niemiecki przywódca.

Sasin o wpisie Scholza: Kuriozalny

Na wpis Scholza ostro zareagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin ocenił, że „kanclerz Scholz w kuriozalny sposób próbuje zrzucić z Niemców odpowiedzialność za horror II Wojny Światowej”. „Niemcy od 78 lat nie rozliczyli swoich zbrodni, nie wypłacili Polsce odszkodowania za mordy i zniszczenie. Nie narodowi socjaliści, nie faszyści, nie hitlerowcy, ale Niemcy” – napisał na Twitterze.

Z kolei była premier, a obecnie europosłanka, Beata Szydło stwierdziła, że „Niemcy najpierw stworzyli mit bezpaństwowych «nazistów», teraz zaś idą dalej i zaczynają przedstawiać Niemcy jako ofiarę nazizmu”. „To bezczelność i kpina z ofiar niemieckich zbrodni” – napisała.

Sobolewski: To tylko pokazuje niemiecką butę i bezczelność

Do wpisu Scholza w ostrych słowach odniósł się też na antenie radiowej Jedynki sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. – Jeśli to miał być żart, to niskiego poziomu, niskiego lotu. A to tylko pokazuje niemiecką butę i bezczelność, bo rozumiem że Niemcy zostały wyzwolone przez jakichś kosmitów, znaczy były okupowane przez kosmitów i zostały nagle wyzwolone od tych kosmitów – stwierdził polityk PiS w „Sygnałach dnia”.

Wskazał też, że „w Niemczech ustrój w 1933 roku kształtował się demokratycznie” i „to Niemcy wybrali na swojego lidera, partię rządzącą niemiecką partię narodowo-socjalistyczną i Hitlera jako dyktatora”. – Słowa, które wypowiada w tej chwili kanclerz Scholz, są obrazą i urągają, są obrazą dla wszystkich ofiar II wojny światowej – powiedział.

Sobolewski zaznaczył, że „ostatnie 9-10 lat to wspieranie przez Niemcy faszystowskiej Rosji poprzez finansowanie np. gazociągu Nord Stream 1 i 2”. – Więc kanclerz Scholz znany jest ze swojego frywolnego języka, ale tym razem z mojej strony oczekiwałbym, aby te słowa zostały przez niego zdementowane i przeprosił za to – oświadczył sekretarz generalny PiS.

