Zełenski „rozczarowany” postawą sąsiadów. Kijów liczy na decyzję Unii Europejskiej

We wtorek, w Dniu Europy, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła Kijów. Na wspólnej konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły między innymi integracji europejskiej, dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy i kolejnych sankcji wobec Rosji.

Zełenski: Działania naszych sąsiadów są rozczarowujące

Wołodymyr Zełenski odniósł się też na konferencji do kryzysu zbożowego. – Omówiliśmy sytuację dotyczącą eksportu naszej produkcji rolnej. Osiągnęliśmy zgodę co do tego, jak bardzo ważny jest ukraiński wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe, gdzie mamy bardzo mocne sukcesy w sferze żywności. To dotyczy przede wszystkim takich programów jak „Zboże z Ukrainy”, jak nasze korytarze solidarnościowe – mówił Zełenski.

– Solidarność nie może być mniejsza niż obiektywna potrzeba. Niestety natknęliśmy się na problemy w zakresie tego. Liczyliśmy na solidarność. To jest proporcjonalne do zagrożeń, które mamy dzisiaj. Niestety to, co robią nasi sąsiedzi, ich działania protekcjonistyczne, są bardzo rozczarowujące. Jakiekolwiek ograniczenia naszego eksportu są teraz rzeczą niedopuszczalną, ponieważ wzmacnia to nie nas wszystkich w Europie, a wyłącznie wzmacnia możliwości agresora – stwierdził prezydent Ukrainy.

Powstanie „platforma koordynacyjna”

Zełenski zaproponował „działalność grupy konsultacyjnej”, która monitorowałaby „kwestie problematyczne”. Wezwał też do „powstrzymania się od jakichkolwiek decyzji handlowych bez konsultacji z Ukrainą”. – Spodziewamy się od Unii Europejskiej silnej, wspólnej decyzji oraz zlikwidowania jak najszybciej wszelkich ograniczeń, jak tylko pojawi się wola polityczna. Nasze rozmowy dzisiaj pokazują, że taka wola jest i będziemy w stanie znaleźć optymalne decyzje – zaznaczył ukraiński przywódca.

Z kolei Ursula von der Leyen przyznała, że sytuacja ze zbożem jest „faktycznie bardzo trudna” i potrzebne są rozwiązania. – Priorytetem na tę chwilę jest to, żeby tranzyt zboża przechodził bezszwowo jak najmniejszym kosztem z Ukrainy do UE. To wymaga bliskiej współpracy interesariuszy – zaznaczyła. Szefowa KE poinformowała, że zostanie utworzona „platforma koordynacyjna”, której celem będzie „doprowadzenie korytarzy solidarnościowych do pełnej funkcjonalności”.

Ukraina oficjalnie protestuje w sprawie zboża

Pod koniec kwietnia Ukraina przesłała Polsce i Unii Europejskiej oficjalne noty protestacyjne w sprawie ograniczeń w eksporcie ukraińskich produktów rolnych, w tym zboża. Rzecznik ukraińskiego MSZ podkreślił wówczas, że "ograniczenia, bez względu na to, jak bardzo są uzasadnione, są niezgodne z układem stowarzyszeniowym między Ukrainą a UE oraz zasadami i normami jednolitego rynku UE".

Wcześniej Komisja Europejska porozumiała się z przedstawicielami pięciu krajów, które blokują napływ ukraińskich produktów rolnych.

