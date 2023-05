Przemysław Czarnek znalazł winnych śmierci 8-letniego Kamila. „Zapaść rodziny i atak na wartości”

W poniedziałek 8 maja polskie media obiegła wiadomość o śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który był katowany przez swojego ojczyma. Chłopiec przez kilka tygodni walczył o życie w szpitalu. – Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi – poinformowało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.

Przemysław Czarnek o śmierci 8-letniego Kamila

Komentujący tę bulwersującą sprawę minister Czarnek w obu rozgłośniach radiowych podkreślał, że szkoła wywiązała się ze swoich obowiązków i zawiadamiała urzędników o nieprawidłowościach.

— Z protokołu kontroli, która została przeprowadzona miesiąc temu, wynika, że były dwie takie sytuacje. W marcu, kiedy dziecko skarżyło się na ból ręki, okazało się, że ta ręka jest złamana. Matka została poinformowana, przyszła po dziecko, zabrała do lekarza, a następnego dnia przyprowadziła z ręką w gipsie – mówił w Radiu ZET.

Czarnek za śmierć dziecka wini „zgniliznę moralną”

Jego zdaniem winne tragedii były przede wszystkim „zgnilizna i patologia rodzinna”, w których egzystował chłopiec. — Jeśli będziemy atakować rodziny, niszczyć je i prowadzić do sytuacji patologicznych u rodzin, to niestety można się spodziewać takich sytuacji – przekonywał w Polskim Radiu 24.

– Czy system edukacji odpowiada za to, że Kamilek żył w patologicznej sytuacji, która ze zdrową rodziną nie ma nic wspólnego? Czy system odpowiada za to, że najbliżsi Kamilka nie reagowali na zezwierzęcenie jego ojczyma? System edukacji za to odpowiada czy zapaść rodziny? – pytał, broniąc się przed sugestią dziennikarza pierwszej z rozgłośni.

– Na litość boską, ja rozumiem emocje, natomiast to nie nauczyciele zmaltretowali Kamilka, tylko patologiczny ojczym – mówił Czarnek, odrzucając sugestię przeprowadzenia szkoleń wśród nauczycieli. – Dlaczego trwa atak na rodzinę i wartości chrześcijańskie, dlaczego jest zohydzanie religii i systemu wartości chrześcijańskich? To jest odpowiedź na pana pytanie, a nie nauczyciele, którzy znakomicie pracują w szkołach – mówił.

