Nowa inicjatywa Andrzeja Dudy. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że zaproponowana nowelizacja ma na celu zniesienie ograniczenia czasowego nadawania orderów i odznaczeń wojskowych. „Inicjatywa dokonuje zmian w zakresie nadawania orderów i odznaczeń wojskowych polegających na uchyleniu normy określającej trzyletni okres na nadanie wyróżnienia, oraz dodaje przepis wprowadzający dwuletnią cezurę czasową na złożenie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia wojskowego, z wyjątkiem odznaczenia o charakterze pamiątkowym tj. Gwiazdy” – wskazano.

Andrzej Duda złożył projekt ustawy

Kancelaria podkreśla, że wprowadzenie regulacji, która wyeliminuje bariery czasowe nadań orderów i odznaczeń wojskowych, jest potrzebne z uwagi na to, że aktywność Polskich Sił Zbrojnych w działaniach poza granicami państwa jest obecnie znacząco większa, niż w chwili uchwalania norm wprowadzających ograniczenia czasowe.

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że „misje są zróżnicowane zarówno pod względem ilościowym, terytorialnym, czasowym, jak i dowódczym” i „w związku z odmiennym sposobem działania poszczególnych misji (...) wnioski o nadanie orderów i odznaczeń dla żołnierzy i funkcjonariuszy wpływały nierzadko w terminie uniemożliwiającym dochowanie ustawowej regulacji”.

3500 osób czeka na odznaczenia

„Aby uniknąć sytuacji, w których z uwagi na zbyt późne skierowanie wniosku, żołnierze i funkcjonariusze byli pozbawieni możliwości otrzymania wyróżnienia, pomimo spełniania przesłanek ustawowych, zasadnym wydaje się dokonanie zmiany polegającej na uchyleniu normy zawierającej ograniczenie czasowe nadawania orderów i odznaczeń wojskowych” – argumentuje Kancelaria Prezydenta. Według prezydenta nowelizacja ustawy pozwoli „uhonorować wszystkich uczestników Polskich Kontyngentów Wojskowych i misji zagranicznych, spełniających kryteria do nadania tych orderów i odznaczeń”.

Według szacunków Gwiazdą Afganistanu, Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Czadu, Gwiazdą Konga i Gwiazdą Morza Śródziemnego może być nagrodzonych jeszcze około 3500 osób.

Projekt został już skierowany przez marszałek Sejmu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Andrzej Duda wyznaczył do reprezentowania go w tej sprawie Małgorzatę Paprocką.

