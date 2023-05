Więzienie za korektę płci? Ordo Iuris zapowiada projekt ustawy

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą poddawać się zabiegom związanym z korektą płci biologicznej, ale za zgodą rodziców. Ordo Iuris domaga się zmian w tym obszarze – chce wprowadzenia zakazu zmiany płci u nastolatków. Lekarzowi, który podjąłby się takich zabiegów, groziłaby kara do trzech lat więzienia.

Członek zarządu Ordo Iuris Rafał Dorosiński poinformował w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że projekt zostanie zaprezentowany jeszcze w maju, lub najpóźniej w czerwcu.



Dramatyczne wyznanie blogera

Propozycja jest pokłosiem historii Łukasza Sakowskiego, popularnego blogera i twórcy kanału „To tylko teoria”, który podzielił się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych. Na początku kwietnia poinformował, że został zmanipulowany przez transseksualistę, który miał go namówić do przyjmowania hormonów, co w konsekwencji spowodowało uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym chłopaka.

„Powiem wprost: robię coming-out. Jestem po cofnięciu zmiany płci, czyli po detranyzcji. Gdy miałem 13 lat, zostałem zmanipulowany przez poznanego w Internecie, ok. 40-letniego wówczas transseksualistę, który wmówił mi, że bycie gejem jest złe, nakłonił mnie do utożsamiania się jako osoba transseksualna (»transkobieta«), a następnie dawał mi, od 14-stego roku życia, blokery dojrzewania i żeńskie hormony” – napisał Sakowski. „W wieku 22 lat wróciłem do swojej prawdziwej, męskiej płci, z którą się urodziłem„ – poinformował.

Ordo Iuris: Takich przypadków jest więcej

Ordo Iuris twierdzi, że tego typu przypadków „okaleczania młodych ludzi” jest więcej. Dorosiński powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że instytut liczy na to, że „znajdzie się grupa posłów gotowa zgłosić projekt do prac legislacyjnych”.

„Zakaz okaleczenia DZIECI. Zakaz chemicznej kastracji DZIECI. Dość już zobaczyliśmy tragedii dzieciaków poddanych genderowemu praniu mózgów i pragnących powrócić do normalności – gdy na normalność jest już za późno. Bo ciała zostały okaleczone, a gospodarka hormonalna zrujnowana (pisownia oryginalna – red.)” – napisał na Twitterze prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, udostępniając link do artykułu dziennika.

„Rzeczpospolita” przypomina, że Ordo Iuris „słynie z dużych wpływów na prawicy”. Przez wiele lat instytut lobbował między innymi za wprowadzeniem zakazu aborcji.

Czytaj też:

Rzecznik PiS-u o „Chrońmy dzieci”: To inicjatywa społeczna rodziców, a nie partiiCzytaj też:

Prof. Lew-Starowicz bije na alarm: Czeka nas fala detranzycji. Problemem m.in. pochopne rozpoznania