Premier odwiedził Camp Kościuszko. „Polska ramię w ramię z armią USA zapewnia bezpieczeństwo tej części Europy”

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w środę Camp Kościuszko w Poznaniu, czyli bazę, w której mieści się stałe dowództwo V Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. To już 11. lokalizacja, gdzie przebywają amerykańscy żołnierze w Polsce.

Morawiecki odwiedził Camp Kościuszko

We wpisie na Facebooku szef rządu podkreślił, że nazwa tego miejsca jest symboliczna. „To imię bohatera walki o niepodległość dwóch narodów – polskiego i amerykańskiego” – wskazał.

„Współpraca i koordynacja pomiędzy Wojskiem Polskim a armią USA postępują. Wspólnie kładziemy nacisk na interoperacyjność i zdolność do szybkiego przerzucania wojsk tam, gdzie występuje zagrożenie. Polska nie jest już tylko biorcą bezpieczeństwa – jest jednym z najważniejszych partnerów militarnych USA w tej części świata” – podkreślił Morawiecki. Premier dodał też, że Polska i Stany Zjednoczone wspólnie odpowiadają na nowe zagrożenia, stworzone przez Rosję, „zgodnie z hasłem V garnizonu – «it will be done»!”.

Sojusznicy „dotrzymują słowa”

O współpracy między polską i amerykańską armią premier mówił też podczas konferencji prasowej na terenie Camp Kościuszko. – Podczas rozmowy z panami generałami, wojskowymi, oficerami amerykańskimi kładli nacisk bardzo mocny na interoperacyjność, na szybką zdolność do budowy wojsk, które będą mogły być przerzucane pomiędzy poszczególnymi jednostkami w ramach wschodniej flanki NATO. I to jest dla nas również najważniejsze, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim świecie dzisiaj żyjemy – mówił Morawiecki.

facebook

Premier dziękował sojusznikom „za to, że dotrzymują słowa”. – Niedawno byłem w USA i uzgodniliśmy tam wówczas kolejne dostawy broni. Już wkrótce trafią, w czerwcu, trafią dostawy Abramsów do Polski. Te Abramsy będą rozlokowane w różnych miejscach Polski, właśnie po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, ale w szczególności Polski – wskazał.

„Polska już nie tylko biorcą bezpieczeństwa, ale także dostawcą”

Morawiecki podkreślił też, że „dzisiaj Polska we współpracy z USA jest już nie tylko odbiorcą, biorcą bezpieczeństwa, ale także dostawcą”. – Budujemy jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie. (...)Wraz z najsilniejszym sojuszem militarnym w historii świata, Polska ramię w ramię z armią USA zapewnia bezpieczeństwo tej części Europy. Jesteśmy z tego dumni – podkreślił szef rządu.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta. Podano jej specyfikacjęCzytaj też:

Amerykańskie Apache przylecą do Polski. „Zamknięcie bramy brzeskiej”