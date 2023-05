Zmiana prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Andrzej Duda podjął decyzję

Jak informuje na swoim Twitterze Kancelaria Prezydenta, „Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 maja 2023 r. powołał z dniem 27 maja 2027 r. sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej Sądu Najwyższego”. Nieoficjalnie informację media podawały już w poniedziałek.

– Nie pamiętam takiej sytuacji w historii Sądu Najwyższego, żeby kandydat, który jest niespełna rok sędzią Sądu Najwyższego, zostawał prezesem izby, i to z poparciem pewnej wyodrębnionej części jej sędziów. To nasuwa przypuszczenie, że jest to typowo polityczna decyzja – mówił w rozmowie z Wyborczą ustępujący ze stanowiska sędzia Michał Laskowski.

Sędziowie wybrali inaczej

Poza wybranym na stanowisko Kapińskim, prezydentowi Andrzejowi Dudzie przedstawiono jeszcze dwie propozycję. Pierwszą z nich był ustępujący Laskowski, który otrzymał od sędziów 13 głosów, czyli największe poparcie z całej trójki. Drugą propozycją był Kazimierz Klugiewicz, który otrzymał 8 głosów. Kapiński zdobył ich 9. Łącznie głosowało 30 sędziów.

Krótki staż nowego prezesa

Zbigniew Kapiński został powołany do Sądu Najwyższego 11 miesięcy temu, w czerwcu 2022 roku. Wcześniej orzekał w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, a następnie w sprawach karnych warszawskiego sądu apelacyjnego. Wykłada również w krakowskiej szkole sędziów i prokuratorów. Ze względu na datę powołania do Sądu Najwyższego z rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa nazywany jest „neo-sędzią”.

KRS i „neo-KRS”

Spór o Krajową Radę Sądownictwa rozpoczął się tuż po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę, kiedy wprowadziła ona szereg zmian. Według niektórych sędziów powołanie „neo-KRS” spowodowało stratę wpływu sędziów na powoływanie nowych, ze względu na to, że to sejm decyduje o 15 członkach rady. Ze względu na to sędziowie dzieleni są na tych powołanych przed zmianami oraz na „neo-sędziów”, których wybór uważany jest przez cześć przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości za niekonstytucyjny.

