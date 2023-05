Robert Winnicki w szpitalu. Poseł Konfederacji może być wyłączony z aktywności politycznej

Dziennikarz Krzysztof Łuksza poinformował, że Robert Winnicki trafił do szpitala, prawdopodobnie z zawałem mięśnia sercowego. „Robert czuje się już dobrze, ale jego aktywność w kampanii stanęła pod znakiem zapytania. Teraz najważniejsza jest rekonwalescencja i powrót do pełni sił. Zdrowia!” – napisał. Pod wpisem głos zabrali Wolnościowcy, którzy życzyli posłowi powrotu do pełnego zdrowia.

Udało nam się nieoficjalnie potwierdzić informację o pobycie Winnickiego w szpitalu. Interia ustaliła z kolei nieoficjalnie, że polityk źle się poczuł, a prawa jest na tyle poważna, że Winnicki będzie wyłączony przez dłuższy czas z aktywności politycznej. Poseł jest szefem sztabu wyborczego Konfederacji. Wieczorem ma się spotkać Rada Liderów Konfederacji. Partia ma wydać oświadczenie dotyczące stanu zdrowia Winnickiego.

