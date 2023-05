Robert Winnicki w szpitalu. Poseł Konfederacji może być wyłączony z aktywności politycznej

Dziennikarz Krzysztof Łuksza poinformował, że Robert Winnicki trafił do szpitala, prawdopodobnie z zawałem mięśnia sercowego. „Robert czuje się już dobrze, ale jego aktywność w kampanii stanęła pod znakiem zapytania. Teraz najważniejsza jest rekonwalescencja i powrót do pełni sił. Zdrowia!” – napisał. Pod wpisem głos zabrali Wolnościowcy, którzy życzyli posłowi powrotu do pełnego zdrowia.

Robert Winnicki w szpitalu

Udało nam się nieoficjalnie potwierdzić informację o pobycie Winnickiego w szpitalu oraz zawale. Polityk miał zrezygnować z funkcji przewodniczącego Ruchu Narodowego.

Jeden z polityków Konfederacji powiedział Onetowi, że „nie jest kolorowo”. Komunikat dotyczący stanu zdrowia Winnickiego ma być wydany dzisiaj lub jutro. Działacz Ruchu Narodowego powiedział „Super Expressowi”, że polityk Konfederacji po przeprowadzeniu badań wrócił do domu i odpoczywa.

Interia z kolei ustaliła nieoficjalnie, że polityk źle się poczuł, a sprawa jest na tyle poważna, że Winnicki będzie wyłączony przez dłuższy czas z aktywności politycznej. Poseł jest szefem sztabu wyborczego Konfederacji. Wieczorem ma się spotkać Rada Liderów Konfederacji.

Kariera polityczna Roberta Winnickiego

Robert Winnicki to lider Ruchu Narodowego oraz honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej. W 2007 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Ligi Polskich Rodzin. W 2014 r. nie udało mu się dostać do Parlamentu Europejskiego. Fiaskiem zakończyły się także jego starania o prezydenturę Wrocławia.

Winnickiemu do Sejmu udało się dostać w 2015 roku z list Pawła Kukiza. W 2019 bez powodzenia kandydował do europarlamentu. W tym samym roku udało mu się uzyskać reelekcję w wyborach do Sejmu, ale już z list Konfederacji.

W bieżącej Kadencji Sejmu pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w komisji ds. energii i skarbu państwa, oraz jest członkiem komisji łączności z Polakami za granicą.

