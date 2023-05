Nowy sondaż przynosi złe wieści dla Donalda Tuska. Nawet elektorat opozycji jest w tej kwestii podzielony

Na początku kwietnia, w ramach przedwyborczej trasy po kraju, lider PO Donald Tusk odwiedził Chełmno w województwie kujawsko-pomorskim. W czasie spotkania ze swoimi sympatykami były premier mówił między innymi o drożyźnie i inflacji. Przewodniczący Platformy zadeklarował wówczas, że jeśli opozycja wygra wybory to w połowie przyszłej kadencji Polska będzie miała jedną z najniższych inflacji w Unii Europejskiej.

Tusk złożył obietnicę w sprawie inflacji

– Jestem absolutnie przekonany, że w połowie przyszłej kadencji, jeśli opozycja zdobędzie władzę, Polska nie będzie wśród trzech najgorszych państw europejskich, jeśli chodzi o drożyznę, tylko wśród czterech, pięciu najlepszych – powiedział Tusk w Chełmnie. W tym kontekście wspominał też, że gdy był premierem, to wybuchł światowy kryzys ekonomiczny po upadku banku Lehman Brothers w 2008 r. – Jak zacząłem premierowanie, światowy kryzys finansowy był wyjątkowo dotkliwy. To był najgłębszy kryzys od II wojny światowej. A udało się w ciągu trzech lat zejść do inflacji na poziomie zero – zaznaczył.

United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytało Polaków, czy ich zdaniem „gdyby obecnie władzę w Polsce miała opozycja i premierem był Donald Tusk, walka z inflacją byłaby skuteczniejsza, a ceny w sklepach niższe”.

Złe wieści dla lidera PO. Nowy sondaż

Z sondażu wynika, że tylko 24,4 proc. respondentów wierzy w Tuska w tej kwestii. Tylko 8,1 proc. uczestników badania wskazało na odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 16,3 proc. na „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest aż 59,7 proc. badanych. 40,1 proc. respondentów powiedziało, że „zdecydowanie nie” wierzy w to, że inflacja byłaby niższa, gdyby premierem był Tusk, a 19,6 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”. 15,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z kolei jeśli chodzi o respondentów, którzy deklarują się jako wybory opozycji, to 45 proc. uważa, że Tusk byłby w stanie poradzić sobie z drożyzną, a 39 proc. nie wierzy w niego w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-30 kwietnia tego roku metodą CATI&CAVI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

