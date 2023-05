NA ŻYWO: Konwencja Prawa i Sprawiedliwości Programowy Ul

Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości to dwudniowa konwencja podzielona na panele tematyczne. Rozmowy na poszczególne tematy z udziałem polityków i ekspertów odbywają się na trzech scenach. Poniżej relacja live z tego, co dzieje się na każdej z nich.

Scena A

Scena B

Scena C

Szef sztabu wyborczego Tomasz Poręba zaznaczył, że nazwa konwencji nie jest przypadkowa. – Z badań socjologicznych wynika, że jedną z głównych zalet PiS w oczach Polaków jest pracowitość. Sądzi tak również wielu wyborców opozycji. Dlatego w najbliższy weekend czeka nas intensywna praca w Ulu – zapowiedział europoseł w rozmowie z PAP.

Konwencja programowa PiS. Harmonogram

W trakcie sobotnio-niedzielnej konwencji Programowy Ul odbędą się liczne panele z udziałem polityków. W sobotę członkowie Prawa i Sprawiedliwości będą dyskutować z ekspertami m.in. na temat gospodarki i polityki społecznej. W panelu o gospodarce z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego usłyszymy m.in. prezes ZUS prof. dr hab. Gertrudę Uścińską.

O rodzinie rozmawiać będą Beata Szydło i Marlena Maląg. Kolejnym tematem będzie rolnictwo, a liderem panelu będzie minister Robert Telus. Na sobotę zaplanowano ponadto dyskusje o kulturze, edukacji i sporcie.

Niedzielną konwencję rozpocznie panel o bezpieczeństwie z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Następnie politycy przejdą do bezpieczeństwa energetycznego, a liderem panelu będzie Jacek Sasin. O zdrowiu Polaków politycy porozmawiają pod przewodnictwem dra Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia. Ostatni zaplanowany na niedzielę panel to Suwerenna Polska w zjednoczonej Europie. Poprowadzi go europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

Konwencję zakończy wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj też:

Szef sztabu PiS: Chcemy rozmawiać o propozycjach programowych. Po drugiej stronie mamy trutnie