Co się dzieje z Łukaszenką? Nowe informacje na temat stanu zdrowia białoruskiego dyktatora

Z informacji, które przekazał w mediach społecznościowych kanał „Białoruski Hajun”, Aleksander Łukaszenka pojawił się w „klinice prezydenckiej” w sobotę około godz. 19. Republikańskie Kliniczne Centrum Medyczne znajduje się nad zbiornikiem Drazdy na obrzeżach Mińska.

W czasie, gdy dyktator przybył do szpitala, placówka była zamknięta. Odcięto także drogi dojazdowe, ale po przejechaniu kolumny prezydenckiej, zostały otwarte. Dwie godziny później, około godz. 21, według „Białoruskiego Hajuna”, konwój Łukaszenki opuścił klinikę, a po 20 minutach miał zatrzymać się w podmińskiej miejscowości Astraszycki Haradok.

Łukaszenka może chorować na „jakiegoś wirusa”

Z kolei według źródeł niezależnego, białoruskiego serwis „Nasza Niwa” Łukaszenka ma chorować na „jakiegoś wirusa”. Portal wskazuje, że w czasie ostatniego wystąpienia dyktator był zachrypnięty. Chorować ma też kilka osób z jego otoczenia.

– Kilka osób z zachorowało i padło z nóg. O ile rozumiem, to coś wirusowego – powiedziało źródło „Naszej Niwy”. Dodało też, że może chodzić o grypę. – Jeśli to grypa, to mogą wystąpić powikłania, jeśli nie była leczona tak, jak powinna – zaznaczono.

Tajemnicze zniknięcie dyktatora

Aleksander Łukaszenka pokazał się publicznie po raz ostatni we wtorek 9 maja. Złożył wówczas kwiaty na placu Zwycięstwa w Mińsku, ale nie wygłosił z tej okazji przemówienia, jak to miał w zwyczaju przez ostatnie 29 lat. W jego zastępstwie głos zabrał minister obrony Wiktor Chrenin.

Wcześniej dyktator był w Moskwie, gdzie wziął udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. Agencja Reutera podała, że wyglądał jednak na zmęczonego i niepewnie poruszającego się na nogach, a na jego prawej ręce widoczny był bandaż. Falę spekulacji podsycał fakt, że Łukaszenka nie wziął udziału w nieformalnym spotkaniu, które Władimir Putin zorganizował dla swoich gości. Dyktator szybko opuścił Rosję. Pojawiły się też doniesienia, że na lotnisko miał dotrzeć w „asyście karetki”.

Odwołane też zostało spotkanie z udziałem Łukaszenki dotyczące korupcji i aresztowań lekarzy, które miało się odbyć 11 maja.

