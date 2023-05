Kolejny przystanek na trasie europejskiej podróży Zełenskiego. „UE. NATO. Bezpieczeństwo”

„Już w Berlinie. Broń. Potężny pakiet. Obrona powietrzna. Odbudowa. UE. NATO. Bezpieczeństwo” – napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze po północy w niedzielę.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w Berlinie

To pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Niemczech od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku. Poprzednia miała miejsce tuż przed pełnoskalowym atakiem Rosji. Zełenski ma spotkać się w Berlinie m.in. z kanclerzem Olafem Scholzem.

Na początku wojny na Niemcy spadła lawina krytyki za niewystarczającą reakcję na działania Kremla. Z czasem stały się jednak jednym z największych dostawców pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy. W sobotę Berlin ogłosił przekazanie Kijowowi kolejnego pakietu pomocy wojskowej o wartości 2,7 miliarda euro – największego jak do tej pory, i zobowiązały się do dalszego wspierania Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne.

13 godzin w Rzymie

Ukraiński przywódca udał się do Niemiec z Rzymu, gdzie w sobotę spędził 13 godzin. W czasie krótkiego pobytu spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, premier Giorgią Meloni, a także z papieżem Franciszkiem.

– Usłyszałem, że Włochy będą nadal wspierać Ukrainę tak bardzo, jak będzie to konieczne, abyśmy powstali i chronili nasz naród i nasze terytorium. Zgadzamy się z Giorgią Meloni, panią premier, co do naszych nowych wspólnych działań obronnych. Są dobre rzeczy, które możemy zrobić razem, aby chronić niebo. Są dobre rzeczy, które możemy zrobić razem, aby chronić ziemię – powiedział Zełenski w codziennym, wieczornym wystąpieniu.

Historyczne spotkanie z Franciszkiem

W czasie spotkania z papieżem Zełenski poprosił go o poparcie planu pokojowego Kijowa, a Franciszek zasugerował, że Watykan pomoże w repatriacji ukraińskich dzieci zabranych przez Rosjan. – To wielki zaszczyt – powiedział prezydent Ukrainy, witając się z papieżem.

Rozmowa trwała 40 minut. Papież podarował ukraińskiemu przywódcy małą rzeźbę z gałązką oliwną, która symbolizowała pokój, a od niego otrzymał ikonę Matki Boskiej na kamizelce kuloodpornej.

