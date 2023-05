Mateusz Morawiecki o schemacie działania Rosji. „Nie boimy się zastraszania Władimira Putina”

Mateusz Morawiecki w niedzielę 14 maja pojawił się w bazie Sił Wczesnego Ostrzegania NATO w niemieckim Geilenkirchen, gdzie spotkał się z polskim lotnikami, którzy pełnią służbę w jednostce. – Rosja działa od stuleci, według tego samego schematu. Najpierw straszy, potem osłabia społeczeństwa od środka, stara się osłabić państwa i zniechęcić potencjalnych sojuszników do wsparcia państw graniczących z Rosją – zaczął swoją wypowiedź premier.

Mateusz Morawiecki: Dołączenie do NATO to inwestycja w bezpieczeństwo

– Następnie próbuje kolejne narody wchłaniać do swojego imperium. Polacy, Ukraińcy, wiele innych państw Europy Środkowej, aż nadto dobrze poznaliśmy ten schemat działania, dlatego zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Stało się to poprzez wstąpienie do najsilniejszego sojuszu militarnego, czyli Paktu Północnoatlantyckiego – kontynuował Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił, że „nie dajemy się zastraszyć, bo coraz więcej środków jest przeznaczanych na obronność”. – Jesteśmy przekonani o tym, że silne NATO, które nie da się zastraszyć, zwycięży w tym ogromnym sporze, który Rosja rozpętała – zaznaczył Morawiecki. Według polskiego premiera baza w Geilenkirchen jest „kluczowa pod względem rozpoznania nieba na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Premier: Silna armia oraz współpraca z sojusznikami to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa

– Nie boimy się tego, w jaki sposób Władimir Putin i Kreml próbują nas zastraszyć, ale jednocześnie też wiemy doskonale, że to właśnie dobry sprzęt i silna armia oraz współpraca z naszymi sojusznikami, są najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa na przyszłość – podsumował Morawiecki. Szef rządu podziękował na koniec sojusznikom i polskim oficerom, pilotom oraz żołnierzom.

