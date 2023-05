„Gamechanger” Jarosława Kaczyńskiego na wybory. „Donald Tusk musi dać 1000 plus. Nie ma wyjścia”

Jarosław Kaczyński podsumowując dwudniową konwencję programową PiS ogłosił nowe konkrety. Świadczenie 500 plus od stycznia 2024 r. wyniesie 800 zł. Będą też darmowe leki dla seniorów powyżej 65. roku życia oraz do 18 roku życia. Lider Zjednoczonej Prawicy mówił też o jak najszybszym zniesieniu opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także tych prywatnych.

Obietnice prezesa Prawa i Sprawiedliwości wywołały mnóstwo komentarzy. „Gamechanger prosto z Programowego Ulu” – skomentował wiceszef MSWiA Błażej Poboży. „Wczoraj Donald Tusk atakował działania rządu PiS. W 2015 wyśmiewał postulat wprowadzenia 500 plus. To nas różni. Oni wyśmiewają, obiecują, dużo mówią. My działamy i dotrzymujemy słowa” – zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Komentarze po propozycji Jarosława Kaczyńskiego. Katarzyna Lubnauer: Na co zabraknie?

„To nie ja będę dawał” – zauważył słowa Kaczyńskiego Bartosz Arłukowicz z KO. Katarzyna Lubnauer zastanawiała się, kosztem czego zostaną rozdane te pieniądze. „Podwyżki dla budżetówki, lepszej szkoły, godnego życia osób z niepełnosprawnościami, zdrowia, budowy żłobków” – zastanawiała się posłanka. Dominika Długosz z „Newsweeka” przypomniała, że w czerwcu 2022 r. Kaczyński mówił, że „700 plus to posunięcie proinflacyjne”.

„Dobrobyt bierze się z pracy i edukacji, a fatalna sytuacja demograficzna wymaga systemowych rozwiązań. Waloryzacja – tak, ale tylko dla pracujących. To skuteczna odpowiedź na drożyznę i kryzys demograficzny. Czas docenić ludzi ciężkiej pracy!” – zaproponował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Sławomir Mentzen z Konfederacji zapewnił, że „nic nie da wyborcom, ale podatki będą proste i niskie, dzięki czemu każdy będzie mógł sobie kupić to, co chce”.

Tomasz Grabarczyk o propozycjach prezesa PiS. „Donald Tusk da więcej?”

Tomasz Grabarczyk z Konfederacji zastanawiał się, czy „Donald Tusk da więcej”. „Tusk musi dać 1000 plus. Nie ma wyjścia” – ironizował szef portalu Salon24.pl Sławomir Jastrzębowski. „Słabo, panie Kaczyński. Ja się spodziewałem, że od stycznia najniższa krajowa skoczy na 4k, ale skoro sam pan przyznał, że 500 plus nie działa, to o co chodzi? Pytanie retoryczne” – napisał Wolnościowiec Artur Dziambor.

Według jednego z współliderów Lewicy Roberta Biedronia „PiS nie ma żadnej recepty na Polskę, tylko próbuje znowu kupić głosy”. Dariusz Standerski z Lewicy zarzucił z kolei PiS, że „od 750 dni blokuje projekt ich ustawy »leki za 5 złotych«”. „Walka z wykluczeniem transportowym według PiS to darmowe autostrady. Tak właśnie myśli władza oglądając Polskę zza szyb rządowych limuzyn” – oceniła Paulina Matysiak z Razem.

Czytaj też:

