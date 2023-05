Prezydent Ukrainy z nagrodą. Morawiecki o „barbarzyńskiej Moskwie”, Zełenski o Putinie i litości

Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Niemczech. Premier wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie, której laureatem był Wołodymyr Zełenski. To najważniejsza nagroda polityczna w Niemczech, przyznawana od 1950 r. za zasługi dla Europy.

Wołodymyr Zełenski otrzymał nagrodę. Mateusz Morawiecki wygłosił laudację

– Europa oznacza współpracę ponad wszelkimi podziałami – jedność. Dzięki upadkowi ZSRR powstała energia i nadzieja, które były tłumione przez wieki zniewolenia. Siła napędowa Europy to pragnienie wolności – mówił podczas uroczystości Morawiecki. Szef polskiego rządu zaznaczył, że „nie ma już miejsca na niecywilizowany wschód, gdzie jakiś silny tyran wprowadza porządek, a dzisiaj takim krajem jest barbarzyńska Moskwa”.

– Ani Ukraina, ani żaden inny wschodni kraj nie jest braterskim narodem Rosji – kontynuował Morawiecki. Według polskiego premiera „męstwo prezydenta Ukrainy przypomniało przywódcom w UE, jak ważna jest niepodległość i suwerenność”. Morawiecki podkreślił, że „potrafimy nie poddawać się szantażowi ze strony imperium rosyjskiego”. Zdaniem premiera „Rosja jest antytezą Europy, Unii, wspólnoty”.

Prezydent Ukrainy o formule pokojowej. „Zapraszamy cały świat do przyłączenia się”

Głos zabrał także ukraiński prezydent. Przypomniał, że w 2022 r. jego kraj przedstawił 10 punktów pokoju. – Wierzę, że Niemcy będą jednym z liderów jej realizacji. Ta rosyjska agresja trwa na naszej ziemi. Nasi ludzie codziennie giną w konfrontacji z tym złem. My widzimy to zło oraz najlepszą drogę, aby je pokonać. Zapraszamy cały świat do przyłączenia się do naszych zasad pokoju. Jestem przekonany, że ukraińska formuła może stać się niemiecką lub światową – mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że „tylko jedna osoba nie akceptuje tej formuły, a jest nią agresor”. – Najważniejsze jest to, że jest on sam, a my się go nie boimy. On nie jest zainteresowany pokojem – zauważył Zełenski. Ukraiński przywódca zwracając się do kanclerza Niemiec Olafa Scholza przypomniał, że „prezydent Francji Emmanuel Macron i inni światowi przywódcy spędzili godziny na rozmowach z Władimirem Putinem, próbując zażegnać tę katastrofę”.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński przywódca podziękował Polsce za pomoc

– Jego formułą była i jest śmierć. O czym możemy z nim rozmawiać? On powinien prosić o litość, a my powinniśmy mu dać odpowiedź i to powinien być Trybunał – kontynuował Zełenski. Prezydent Ukrainy na koniec złożył na ręce Morawieckiego podziękowania dla Polski, za pomoc Ukrainie.

