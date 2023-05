Niespodziewana wizyta Zełenskiego we Francji. „Zwiększyć presję na Rosję”

Prezydent Wołodymyr Zełenski w niedzielę wieczorem spotkał się z prezydentem Francji w Pałacu Elizejskim. Tego samego dnia pojawił się też na chwilę w Akwizgranie, gdzie odebrał nagrodę Karola Wielkiego za zasługi dla jedności europejskiej, a następnie Berlinie na rozmowę z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Macron i Zełenski o dalszych sankcjach na Rosję

Podczas wizyty we Francji Zełenski wspólnie z Macronem mówili o konieczności nałożenia dalszych sankcji Moskwę. „ Ukraina i Francja zgadzają się co do konieczności zwiększenia naszej zbiorowej presji na Rosję poprzez nowe sankcje, aby osłabić zdolność tego kraju do kontynuowania nielegalnej agresji” – oświadczyli prezydenci.

W komunikacie po spotkaniu podkreślano też, że dalsza droga rozwoju Ukrainy prowadzi przez integrację z europejskimi instytucjami. „Przyszłość Ukrainy i jej mieszkańców leży w rodzinie europejskiej. Unia Europejska uznała już europejską perspektywę Ukrainy i przyznała jej status kraju kandydującego” – mogliśmy przeczytać w tekście, w którym wspominano też o NATO.

Wsparcie wojskowe Francji dla Ukrainy

Strona francuska zapowiedziała dodatkowo, że wesprze wojenne wysiłki Kijowa. Macron obiecał wyszkolenie i wyposażenie kilku ukraińskich batalionów w pojazdy opancerzone oraz lekkie czołgi, w tym AMX-10RC.

Paryż chce też wspierać ukraińskie zdolności w zakresie obrony powietrznej. „Oprócz wkładu narodowego Francja aktywnie uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej i NATO w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy i szkolenia ukraińskich żołnierzy” – czytamy w oświadczeniu.

Zełenski w Niemczec

W nocy z soboty na niedzielę Wołodymyr Zełenski przybył też do Berlina. Do stolicy Niemiec dotarł niemieckim samolotem rządowym, eskortowanym nad niemiecką przestrzenią powietrzną przez myśliwce sił powietrznych Luftwaffe. „Już w Berlinie. Broń. Potężny pakiet. Obrona powietrzna. Odbudowa. UE. NATO. Bezpieczeństwo” – napisał prezydent na Twitterze. Była to pierwsza wizyta ukraińskiego przywódcy w Niemczech od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku.







