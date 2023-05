Konflikt na linii MON-Pałac Prezydencki? Fogiel zabrał głos

Przypomnijmy: w piątek, 12 maja, Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało prezydentowi i premierowi raport ws. incydentu z rakietą, która spadła w okolicach Zamościa pod Bydgoszczą.

Zgrzyt między szefem MON a prezydentem?

Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk manewrujący Ch-55, który został wystrzelony z terytorium Białorusi pod koniec ubiegłego roku. Na szczęście, pocisk był nieuzbrojony.

Resort Mariusza Błaszczaka wskazuje na niedopatrzenia Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowskiego.

Jednak podległe prezydentowi RP Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało oświadczenie, że posiadane obecnie informacje w tej sprawie „nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego”.

Fogiel: Ta współpraca jest bardzo dobra

Czy to oznacza, że na linii Ministerstwo Obrony Narodowej – Pałac Prezydencki narodził się konflikt? W poniedziałek, 15 maja, do tych spekulacji odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, który gościł w audycji „Sygnały dnia” na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

– Nie sądzę. Ja oczywiście dokładnie nie wiem, jak sytuację ocenia pan prezydent, ale nie sądzę, żeby był problem. Ta współpraca jest bardzo dobra. Jeżeli coś wymaga wyjaśnienia, to pan minister Błaszczak będzie z panem prezydentem na pewno rozmawiał – skwitował Fogiel.

Fogiel: Po konsultacji z panem prezydentem

Przypomniał, że nie należy spodziewać się żadnych dymisji na najwyższych szczeblach Wojska Polskiego bez przeprowadzenia wcześniej konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą.

– W moim przekonaniu pan minister Błaszczak bardzo szeroko – na tyle, na ile można w sprawach bezpieczeństwa państwa – podzielił się sytuacją z opinią publiczną. Wychodząc z założenia, że otwartość, przejrzystość jest czymś bardzo ważnym powiedział, że wszelkie decyzje będą podejmowane po konsultacji z panem prezydentem. Tak konstytucja to przewiduje, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i my to szanujemy – uzupełnił poseł PiS.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki o schemacie działania Rosji. „Nie boimy się zastraszania Władimira Putina”Czytaj też:

Jarosław Kaczyński o potrzebie zmian w stosunkach z Rosją. „Nieuświadomiona sprawa”