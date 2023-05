Czesi oburzeni słowami Orbana. Porównał politykę UE do planów Hitlera

– Przywódcy Bizancjum, Karol Wielki, cesarz Otton, Napoleon i Hitler – oni wszyscy marzyli, choć w inny sposób, o jedności Europy – powiedział w piątek Victor Orban podczas wystąpienia w miejscowości Veszprem na zachodzie Węgier.

Słowa szefa węgierskiego rządu ostro skomentowali czescy politycy podczas telewizyjnej debaty.

Jourova wątpi w demokrację na Węgrzech

Do słów Orbana odniósł się czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský, który stwierdził, że przynależność do wspólnoty europejskiej nie jest przymusowa. – Jeśli Węgrzy faktycznie czują się we wspólnocie tak niekomfortowo, to nikt ich przecież nie zmusza do uczestnictwa w nie powiedział szef czeskiego MSZ.

Głos w sprawie zabrała również wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, która podkreśliła, że w jej ocenie wypowiedzi Orbana są dla Węgier krzywdzące. Poddała również w wątpliwość, czy Węgry są jeszcze krajem demokratycznym. Dodała jednak, że niektórzy węgierscy dyplomaci są otwarci na dialog i poszukiwanie kompromisu.

– Ponadto, znam wielu węgierskich urzędników, którzy ciężko pracują podczas negocjacji w sprawie zaprowadzenia zmian w sądownictwie – powiedziała. – To pokazuje, że Węgry desperacko potrzebują unijnych pieniędzy.

Jourova powiedziała również, że do Brukseli przyjeżdżają delegaci z węgierskich przedsiębiorstw oraz studenci i nauczyciele, którzy pragną by spotkania z nią pozostały w tajemnicy, bo boją się, ze po powrocie do kraju mogliby spotkać się z nieprzychylnością władz państwowych.

