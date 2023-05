Miedwiediew znów szokuje. Napisał o „tymczasowo okupowanej Polsce” i „kijowskim ćpunie”

W niedzielę prezydent Ukrainy niespodziewanie pojawił się w Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Po rozmowach przywódcy wydali wspólne oświadczenie, w którym zapowiedzieli dalsze zacieśnianie więzi między Ukrainą i NATO, a także Unią Europejską.

Spotkanie Zełenskiego i Macrona w Paryżu

Wołodymyr Zełenski mówił też o konieczności nałożenia kolejnych sankcji na Moskwę. „Ukraina i Francja zgadzają się co do konieczności zwiększenia naszej zbiorowej presji na Rosję poprzez nowe sankcje, aby osłabić zdolność tego kraju do kontynuowania nielegalnej agresji” – oświadczyli prezydenci.

Ponadto Macron obiecał wyszkolenie i wyposażenie kilku ukraińskich batalionów w pojazdy opancerzone oraz lekkie czołgi, w tym AMX-10RC. Paryż chce też wspierać ukraińskie zdolności w zakresie obrony powietrznej.

Skandaliczny wpis Miedwiediewa

Do zapowiedzi Francji w skandalicznych słowach odniósł się były premier i prezydent, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji.

„Pewien człowiek nazywający siebie prezydentem Francji powiedział, że Rosja już przegrała geopolitycznie i przekształca się w wasala innych państw. Prezydentowi Republiki ewidentnie zaszkodziły towarzyskie spotkania z kijowskim ćpunem. Wdychał za dużo ciepłego paryskiego powietrza zmieszanego z ukraińskimi odpadami kokainy, które emitował jego gość” – napisał Miedwiediew.

Propagandysta o „tymczasowo okupowanej Polsce”

Jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina stwierdził, że „już w 2022 r. NATO leniwie olewało Rosję, gdy sprawa dotyczyła gwarancji bezpieczeństwa”. W dalszej części wpisu uderzył też w Polskę. „A teraz wszystkie państwa członkowskie NATO kładą się w nocy spać, a rano budzą się, myśląc o Rosji. Co więcej, niektóre szczególnie tchórzliwe i cierpiące na bóle fantomowe, jak tymczasowo okupowana Polska i nasze prowincje bałtyckie, nieźle się ubrudziły” – oświadczył.

„Jeśli więc rzeczywiście nastąpiła jakaś strata, to jest to strata prymitywnej polityki NATO, z leżącą u jej podstaw ambicją odgrywania wyjątkowej roli w XXI w”. – czytamy w dalszej części wpisu. Następnie Miedwiediew nazwał Francję „starą dzieweczką, która szczególnie dokładnie zaspokaja wszystkie najbardziej perwersyjne zachcianki Amerykanów” i zakończył wpis, cytując francuskie powiedzenie – „jaki pan, taki kram”.

