Zaskakujący sondaż ws. propozycji Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS jednak przestrzelił?

Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że sztandarowy program PiS w postaci comiesięcznego świadczenia wynosić będzie od 1 stycznia 2024 roku już nie 500 złotych, ale 800.

Pracownia UCE RESEARCH na zlecenie Onetu zapytała Polaków, co sądzą o tej zmianie. 46 proc. badanych odpowiedziało, że „zdecydowanie” lub „raczej” nie jest to dobry pomysł. Przeciwnego zdania z kolei jest łącznie 36,7 proc. respondentów. 10,3 proc. ankietowanych oceniło, że nie ma zdania w tej sprawie, a 7 proc. osób biorących udział w sondażu wybrało opcję „nie obchodzi mnie to”.

Waloryzację 500 plus popierają osoby, które je pobierają

Spośród wszystkich badanych 41,8 proc. pobiera obecnie 500 plus. Z tej grupy 53,7 proc. badanych pozytywnie oceniło pomysł waloryzacji, a przeciwnego zdania było 32,2 proc. badanych. 8,8 proc. wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”, a 5,3 proc. „nie obchodzi mnie to”.

Jeśli chodzi o osoby, które nie pobierają 500 plus to 24,6 proc. uczestników sondażu pozytywnie zareagowało na propozycję zmiany świadczenia. 55,9 proc. ankietowanych nie spodobał się ten pomysł. 11,4 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie się określić, a 8,2 proc. badanych nie obchodziła te kwestia.

Wyborcy PiS za podniesieniem kwoty 500 plus do 800 zł

Pomysł waloryzacji 500 plus budzi sympatię zwłaszcza wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz jego koalicjantów. Najbardziej na „nie” są z kolei osoby, które popierają Koalicję Obywatelską, Konfederację lub Agrounię i Porozumienie.

Badanie przeprowadzono w dniu 15-16 maja 2023 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1 003 Polaków w wieku 18-80 lat.

Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory dzięki trzem postulatom?

Co ciekawe z sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że waloryzacja 500 plus oraz pozostałe obietnice ogłoszone przez Kaczyńskiego według 66 proc. badanych przyczynią się do wygranych wyborów przez PiS. Chodzi jeszcze o obietnicę darmowych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia i młodzieży do 18 roku życia oraz o zniesienia opłat dla samochodów osobowych na państwowych autostradach, a w przyszłości na prywatnych.

