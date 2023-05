Tusk nazwał Morawieckiego „bambikiem”. Wyjaśniamy, co mógł mieć na myśli

Donald Tusk określenia „bambik” użył podczas spotkania z mieszkańcami Słupska, gdzie omawiał krótko wizytę Mateusza Morawieckiego w Tylmanowej. Kpił z premiera, że aby uroczyście otworzyć tamtejszy most, musiał go wcześniej zamknąć.

Tusk do Morawieckiego: Ale z ciebie bambik

— Jadąc do was, czytam i oczom nie wierzę, że premier Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. I żeby otworzyć ten otwarty pomysł, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj – wyjaśniał zgromadzonym.

— Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć. Mamy premiera, który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik. Mógłby otworzyć zamek w Bytowie, może młyn w Słupsku – śmiał się dalej Tusk.

Bambik rasistowski? Bzdura

Internauci momentalnie zwrócili uwagę na wyrażenie „bambik”. Niektórzy, jak Cezary Gmyz z TVP, sugerowali nawet, że ma ono wydźwięk rasistowski i wywodzi się od imienia Murzynka Bambo. Nic z tych rzeczy. To określenie okołogamingowe, związane mocno z grą wideo o nazwie Fornite.

„Bambik” to po prostu początkujący gracz w Fortnite, a obecnie już także dowolnej innej grze komputerowej. To nieco pieszczotliwe określenie, dla którego synonimem będzie „noob”, a nawet „noobek”.

„Bambik” oznacza początkującego, ale też nieudolnego

Podobnie jak w przypadki tego ostatniego słowa, „bambik” może czasem oznaczać też nieudacznika, kogoś kiepskiego w danej grze. Prawdopodobnie w tym kontekście Donald Tusk używał go w odniesieniu do swojego politycznego rywala. Chciał pokazać, że cała sprawa z mostem nie wyszła mu najlepiej.

Określenie „bambik” pojawia się też w popularnej piosence. „Ha ha ha ale z ciebie bambik. Czemu? Nie masz v-dolców” – pada w tekście, co oznacza walutę wewnętrzną w grze Fortnite. „Nie wyzywajcie mnie, że jestem bambikiem. Po prostu nie mam v-dolców” – odpowiada zaczepiany gracz.

