Dziki Trener liderem opinii w temacie 800+. To nie żart, miał największe zasięgi

Czy to się komuś podoba czy nie, Dziki Trener to osoba kształtująca opinię u sporej części naszego społeczeństwa. Pokazuje to zresztą najnowszy przykład. Twitterowy profil Polityka w sieci badał zasięgi, jakie w temacie 800+ osiągnęli poszczególni influencerzy. To właśnie Michał Bodzioch okazał się tutaj liderem, osiągając ponad 1,4 mln wyświetleń na Facebooku przy jednym nagraniu.

Dziki Trener z najgłośniejszą opinią na temat 800+

„W przeciągu ostatnich 48 godzin od momentu ogłoszenia programu 800 Plus przez Prawo i Sprawiedliwość i odpowiedzi Platformy Obywatelskiej, największy zasięg w tym temacie jednostkowo wygenerował w kanale Facebook Dziki Trener” – czytamy na Twitterze.

Choć krytycy Dzikiego Trenera wyśmiewają go za głośne i mało merytoryczne vlogi, w których dominować mają krzyki i emocje, to właśnie jego zdanie okazało się tym, które najbardziej interesowało Polaków. Popularny „DrDre” tłumaczył swoim widzom, jak wyborcy podchodzą do waloryzacji flagowego świadczenia PiS.

Dziki Trener o „przeciętym Polaku”

– Dla przeciętnego Polaka nie ma znaczenia, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok. Jego nie interesuje, z czym będą musiały potem mierzyć się jego dzieci, jego wnuki. Dla niego najważniejsze jest tu i teraz, dej, dej! – mówił.

– Idą wybory, więc kolejny raz trzeba rozrzucić z helikoptera ludziom ich własne pieniądze, a oni kolejny raz będą skakać i się cieszyć, łał, łał, popatrz Mariusz, dali nam hajs – kontynuował swoje narzekanie na wyborców PiS.

Dziki Trener o podatkach

– Już po nowym roku będziemy mieli paliwo po 10 zł za litr. Opłatę za mieszkanie na wsi. Podatek od mieszkania w mieście. Jak będziesz miał podwieszany sufit, to prawdopodobnie będzie podwajało powierzchnię dachu. 77 proc. podatku. Jak będziesz robił placki po węgiersku, to za wytwarzanie wyrobów zagranicznych będzie akcyza. A jak będziesz to robił w kierpcach to chłopie! – kpił w dalszej części nagrania Dziki Trener.

