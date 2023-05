Wiceszef PSL: PiS to partia tchórzy, a rząd to grupa rekonstrukcyjna

– Kaczyński desperacko próbuje przykryć tą propozycją aferę z rosyjską rakietą, a także gigantyczne problemy PiS-u na wsi i lawinową ucieczkę rolników od popierania Zjednoczonej Prawicy. Gdyby waloryzacja 500 plus miała istotne znaczenie wyborcze, Kaczyński ogłosiłby ją przed samymi wyborami we wrześniu lub w październiku, a nie teraz – przekonywał Hetman.

Krzysztof Hetman o 800+

Wiceszef Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał, że 800+ to także pułapka na opozycję, która miała jednogłośnie poprzeć ten pomysł, w obawie przed wyborcami. Jak stwierdził jednak, „to zadanie się Kaczyńskiemu nie udało”. Przypomniał też, że pieniądze na świadczenia socjalne rząd PiS bierze z kredytu.

Krzysztof Hetman zwracał uwagę, że wbrew narracji PiS, pieniędzy wcale nie ma „na wszystko”. Wymienił tutaj wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, podwyżki dla nauczycieli, środki dla rezydentów, dofinansowywanie systemu ochrony zdrowia oraz in vitro, na które rząd skąpi pieniędzy.

Błaszczak powinien podać się do dymisji?

Wracając do sprawy rakiety, Hetman poruszył temat dymisji, do której wówczas nie doszło. – Minister Błaszczak zachował się jak zwykły tchórz. Zgania wszystko na wojskowych, aby chronić własne „cztery litery” – oskarżał.

– Gdyby szef MON był człowiekiem honoru, to z marszu podałby się do dymisji, bo zdawałby sobie sprawę, że słabego polityka łatwo zastąpić, ale doświadczonego generała już nie. Ale PiS to partia tchórzy, którzy zrobią wszystko, aby utrzymać się na stołku i dalej tuczyć się na publicznych pieniądzach – ocenił.

Hetman: To nie rząd, to grupa rekonstrukcyjna

– Stracił autorytet i szacunek. W przyfrontowym państwie to jest kompromitacja rządu. Powiem szczerze, co myślę — to jest grupa rekonstrukcyjna, a nie rząd. W każdym normalnym cywilizowanym kraju oni się powinni podać do dymisji – podsumował.

– Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kiedy TVN wyemitował reportaż o papieżu, to PiS wezwał na dywanik ambasadora USA. A jak przez połowę Polski przeleciała rakieta mogąca przenosić głowice atomowe, to PiS nawet nie zainterweniował w rosyjskiej ambasadzie. Czy to nie jest paranoja? – pytał.

