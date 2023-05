Marszałek Elżbieta Witek zachęcała do składania podpisów. Chodzi o ochronę dzieci

W Korfantowie odbył się w niedzielę piknik rodzinny z udziałem marszałek Sejmu. Podczas wizyty na Opolszczyźnie Elżbieta Witek zachęcała uczestników do złożenia podpisu poparcia pod projektem ustawy zwiększającym uprawnienia rodziców do kontroli nad treściami przekazywanymi dzieciom w szkołach.

Elżbieta Witek od początku deklarowała poparcie dla tego projektu. Zwieńczenie nastąpiło na konferencji z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, gdy obydwoje złożyli podpisy w ramach ich zbiórki przez komitet inicjatywy „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców ” .

Elżbieta Witek w Korfantowie wsparła inicjatywę „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców"

Choć inicjatywa jest wspierana aktywnie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek podkreślał na początku maja, że to inicjatywa społeczna. „Lekcje wychowania seksualnego TAK, seksualizacja i deprawacja dzieci przez przypadkowe, niesprawdzone organizacje NIE!” – podsumował postulaty.

Bochenek przytoczył zapisy projektu, które zmierzają do tego, by zajęcia prowadzone przez organizacje spoza szkoły odbywały się tylko za zgodą rodziców, a lekcje wychowania seksualnego – wyłącznie przez doświadczonych pedagogów.

– Nasza inicjatywa powstała, by wzmocnić rolę rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych, żeby to oni mieli to ostatnie zdanie, jeśli chodzi o przyswajane przez dzieci treści. To prawo daje nam Konstytucja – mówiła pełnomocniczka inicjatywy „Chrońmy dzieci” Karolina Paleń w Radiu Maryja.

Główne założenie projektu „Chrońmy dzieci” to pozostawienie rodzicom lub pełnoletnim uczniom decyzji w kontekście uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Chodzi przede wszystkim o kwestię tematów ideologicznych. Projekt jest nowelizacją ustawy Prawo oświatowe przyjętej pod koniec 2016 r.

