Donald Tusk złożył gratulacje. „To nie jest pod publiczkę, uwierzcie mi”

Politycy PO w ramach kampanii „Tu jest przyszłość” odwiedzili kilka miast w województwie warmińsko-mazurskim. Odbyło się także wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej z udziałem przewodniczącego Donalda Tuska. Lider PO podsumował sytuację podczas spotkania w Olszynie.

– 77 posłów i posłanek, senatorów i senatorek uczestniczyło w 76 wydarzeniach oraz zorganizowało i prowadziło 16 otwartych spotkań – mówił Tusk. Były premier wskazał, że on sam spotkał się z około 700 wyborcami w Lidzbarku Warmińskim.

Donald Tusk nawiązał do finału Ligi Mistrzów w siatkówce

Tusk podsumował swój wstęp „gorącym wezwaniem do tego, żeby obudzić wiarę w zwycięstwo i sens uczciwej walki”. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nawiązując do finału Ligi Mistrzów w siatkówce pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglem pogratulował polskim siatkarzom. – To nie jest pod publiczkę, uwierzcie mi – rzucił Tusk.

Lider PO wspomniał, że na sali jest posłanka PO Małgorzata Niemczyk, która była mistrzynią Europy w 2003 roku oraz Paweł Papke, który grał w Olsztynie oraz w drużynie z Kędzierzyna-Koźla. – Ten finał, gdzie dwie polskie drużyny, dwa polskie kluby spotkały się w finale Pucharu Europy, tam w dalekiej Italii, ale przecież wszyscy oglądaliśmy z zapartym tchem, więc mamy w swoich szeregach sportowców – mówił Tusk.

Nietypowy apel lidera PO. „Poprowadźcie nas w październiku do takiej wygranej”

Były premier podkreślił, że w szeregach PO są ludzie, którzy potrafią wygrywać i robili to, kiedy byli wybitnymi sportowcami, nie tylko w skali lokalnej, ale też świata. – Poprowadźcie nas też w październiku, do takiej wygranej. Gorąco w to wierzę, że ten październikowy finał może być jeszcze bardziej imponujący, niż ten włoski – zakończył Tusk.

