Podwójne życie „żołnierza Putina”. Aktywiści ujawnili sekret Sołowjowa

Władimir Sołowjow to jeden z czołowych propagandystów Kremla. Od pierwszych dni rosyjskiej napaści na Ukrainę regularnie wychwala imperialistyczne zapędy Władimira Putina, popiera inwazję i grozi Zachodowi, w tym Polsce.

„Medialny żołnierz” Putina

Sołowjow prowadzi swój polityczny talk-show „Wieczór z Władimirem Sołowiowem” na antenie rosyjskiej, państwowej telewizji Rossija 1, gdzie dyskutuje w studiu z innymi propagandystami. Dodatkowo udziela się w Radio Rossija i Vesti FM. Do niedawna był także obecny na kanale You Tube w programie „Solowiow Live”.

Nazywany jest medialnym żołnierzem Putina, z którym zresztą łączą go zażyłe relacje. Sołowiow często spotyka się z prezydentem Rosji osobiście, przyjmując od niego wytyczne dotyczące programów i kłamstw, które aktualnie powinny znaleźć się w przestrzeni publicznej. Został też przez niego odznaczony za zasługi dla Kremla.

Sekretna rodzina Sołowjowa

Według oficjalnych informacji Sołowjow jest żonaty i ma ośmioro dzieci z różnych małżeństw. Tymczasem z ustaleń współpracowników Aleksieja Nawalnego, czołowego rosyjskiego opozycjonisty, które opisuje „The Insider” wynika, że Sołowjow ma „sekretną rodzinę”. Jego kochanką ma być znana koszykarka Swiatłana Abrosimowa, która zdobyła brązowy medal z reprezentacją Rosji na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku.

Sportsmenka jest właścicielką wartej pół miliarda rubli willi o powierzchni 650 metrów kwadratowych, znajdującej się w rosyjskim mieście Soczi. Informacja ta została jednak usunięta z rosyjskiego rejestru gruntów. Dom znajduje się w tej samej okolicy, co między innymi dom należący do żony rosyjskiego generała Siergieja Surowikina, jednego z dowódców rosyjskiej armii w Ukrainie.

Kochanka i dwoje dzieci

Z ustaleń aktywistów wynika, że Sołowjow i Abrosimowa mają mieć dwoje dzieci. Dziewczynki Maria i Margarita miały urodzić się w 2017 roku w USA, a koszykarka ma mieć amerykański paszport. Fakt, że Sołowjow ma kochankę miały potwierdzić też anonimowe źródła z jego kręgu towarzyskiego.

„Rozmawialiśmy z kilkoma osobami z otoczenia Sołowjowa i wszyscy potwierdzili, że ma tajną rodzinę, dwoje dzieci i często pojawia się w tym bardzo elitarnym domu w Soczi. Niewiele jest publicznych zdjęć Sołowjowa z Abrosimową, ale do dziś komentuje on jej mecze koszykówki, dzwoni do niej na antenie i publikuje jej posty w sieciach społecznościowych” – twierdzą śledczy.

