Polska straci 174 mln euro. Komisja Europejska wysłała wezwania do zapłaty

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand poinformował w rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, że Komisja wysłała do Polski sześć wezwań do zapłaty kar w związku z niewykonaniem środka tymczasowego dotyczącego procedur dyscyplinarnych wobec sędziów.

Polska straci 174 mln euro

Obejmują one okres od 29 października 2022 roku do 20 kwietnia 2023 roku. Opiewające na łączną kwotę 174 milionów euro wezwania zostały wysłane we wtorek.

RMF FM dowiedziało się nieoficjalnie w unijnych instytucjach, że pieniądze zostaną potrącone z należnych Polsce funduszy w ciągu najbliższych tygodni, bo Warszawa odmawia płacenia kar. W wymienionym przez rzecznika KE okresie Polsce naliczane były kary dzienne w wysokości miliona euro.

Komisja Europejska zmniejszyła karę

3 listopada ubiegłego roku polskie władze poprosiły o zaprzestanie naliczania kar. Komisja Europejska, po otrzymaniu listu, na pięć miesięcy zawiesiła wysyłanie wezwań do zapłaty. Jednak w pierwszej połowie kwietnia KE odrzuciła wniosek Polski.– KE dokładnie przeanalizowała argumenty zawarte w liście z 3 listopada i w wyniku tej analizy KE wciąż uważa, że Polska nadal nie wykonała w pełni orzeczenia TSUE – powiedział wówczas Wiegand, argumentując decyzję o odrzuceniu wniosku.

Niespodziewanie 21 kwietnia wiceprezes TSUE poinformował w specjalnym oświadczeniu, że nałożone na Polskę kary zostaną zmniejszone z miliona do 500 tysięcy euro dziennie.

Ustawa o SN utknęła w TK

Prośbę o zaprzestanie naliczania kar polskie władze argumentowały wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Na jej mocy zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powołano Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Zdaniem KE, to jednak za mało. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, Komisja Europejska czekała z decyzją o ewentualnym zaprzestaniu naliczania kar do momentu uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta jednak utknęła w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

TSUE wyda ostateczny wyrok w sprawie przeciwko Polsce w związku z procedurą dyscyplinarną wobec sędziów 5 czerwca.

