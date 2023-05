Tyle zarobią członkowie komisji „lex Tusk”. Pensja to nie wszystko

Politycy, którzy zasiądą w Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, nie będą pracować pro bono. Otrzymają za to niemałe wynagrodzenie. Ich pensje mają odpowiadać wynagrodzeniu członków tzw. Komisji Warszawskiej, do tego politycy będą mogli liczyć na zwroty kosztów przejazdów, noclegów oraz diety.