Oświadczenie MSZ ws. „opinii i uwag naszych sojuszników”. Chodzi o „lex Tusk”

W pierwszych zdania oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreśla się, że Polska szanuje opinie i uwagi swoich sojuszników dotyczące przepisów krajowych. Jednocześnie autorzy komunikatu „podkreślają z całą mocą”, że „stanowienie tych przepisów jest suwerenną kompetencją krajową polskiego parlamentu”.

MSZ zapewnia o przejrzystości i bezstronności komisji

Pracownicy MSZ zapewniają, że zawsze są gotowi wyjaśniać wszelkie „nadinterpretacje i wątpliwości”, które mogą towarzyszyć kontrowersyjnej ustawie. „Rosyjski wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski musi być gruntownie zbadany i poddany kontroli publicznej” – podkreślają autorzy oświadczenia.

Jak podkreśla MSZ, nowa ustawa „gwarantuje, że takie badanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem jak największej przejrzystości wobec opinii publicznej i przy przestrzeganiu sprawiedliwości proceduralnej”. Przypomina, że dla zapewnienia bezstronności w komisji mają zasiadać członkowie wyznaczeni przez wszystkie ugrupowania polityczne obecne w polskim parlamencie. Nie dodaje jednak, że opozycja już zapowiedziała bojkot komisji.

„Polska wysoko ceni sobie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi”

„Komisja będzie procedować w myśl zasady prawdy obiektywnej, analizując wszelkie dostępne dowody, również takie, które zostaną przedstawione przez zainteresowane strony. Ponadto każdy, wobec kogo Komisja wyda decyzję, będzie uprawniony do zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego w toku dwuinstancyjnego postępowania oraz do wnioskowania o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia” – czytamy.

„Prace Komisji nie będą ograniczać wyborcom możliwości głosowania na swoich kandydatów w wyborach; wręcz przeciwnie, dzięki nim opinia publiczna uzyska lepszy dostęp do informacji o sprawach mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego” – przekonują pracownicy MSZ. „Polska wysoko ceni sobie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i jest otwarta na prowadzenie dalszego dialogu kanałami dyplomatycznymi” – dodaje na koniec Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

