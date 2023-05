Tomasz Lis przeprasza za swoje słowa. „Powinienem był przewidzieć”

W poniedziałek 29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, na mocy której ma zostać powołana komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Decyzja ta spotkała się ze zdecydowanymi komentarzami wielu polityków i publicystów, w tym także Tomasza Lisa.

Przeciwnicy ustawy tłumaczą, że narusza ona zasadę trójpodziału władzy, gdyż decyzje komisji będą ostateczne i mają nie podlegać kontroli sądowej. Zwolennicy ustawy odpierają ten zarzut i przekonują, że decyzje będzie można zaskarżać do sądów administracyjnych, które mogą dokonywać weryfikacji zarówno pod względem proceduralnej poprawności, jak i ustaleń faktycznych.

Tomasz Lis szukał „komory” dla polityków

Niechętny Zjednoczonej Prawicy Lis napisał na Twitterze: „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora”. Wielu internautów zinterpretowało jego słowa jako nawiązanie do komory gazowej i wyrażenie chęci uśmiercenia polityków. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który wezwał do usunięcia dziennikarza z życia publicznego.

„Zupełnie poważnie: jeśli ktoś wzywa do wysyłania swoich przeciwników do komór gazowych, nie powinno być dla niego miejsca w życiu publicznym. Tomasza Lisa – i każdego, kto go usprawiedliwia – należy odtąd traktować tak, jak »Jaszczura« Olszańskiego/Jabłonowskiego. Na margines” – komentował wiceszef MSZ.

Tomasz Lis przeprasza za swój wpis na Twitterze

Kolejnego dnia Lisa naszła refleksja odnośnie twitterowego wpisu. Postanowił przeprosić za pośrednictwem tego samego medium. „Bardzo przepraszam za mój wpis o »komorze«. To oczywiste, ze myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia” – zapewniał.

