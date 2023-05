Nie żyje była posłanka PiS. Mirosława Masłowska miała 80 lat

„Nie żyje nasza koleżanka Mirosława Masłowska, mama naszego kolegi Artura Szałabawki. Przez dwie kadencje była posłanką na Sejm, a wcześniej przez cztery kadencje radną Szczecina. Składam kondolencje i głęboko przeżywam stratę. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie” – napisał Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Masłowska była chirurgiemw Miejskim Szpitalu Dziecięcym. Następnie rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie pełniła m.in. funkcję dyrektora. W latach 1998-2005 była radną Szczecina, gdzie w 2002 r. kandydowała na stanowisko prezydenta miasta.

Zmarła była posłanka PiS. Była matką Artura Szałabawki

Od 1993 należała do Porozumienia Centrum, następnie przystąpiła do Prawa i Sprawiedliwości. W 2005 z listy PiS została wybrana do Sejmu. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski. W 2009 r. zapowiedziała odejście z PiS, krytykując działalność regionalnego lidera tej partii Joachima Brudzińskiego. Po namowie Ludwika Dorna ograniczyła się do zawieszenia członkostwa w partii, ostatecznie zdecydowała się pozostać w klubie parlamentarnym i w partii.

