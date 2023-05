Wałęsa pogodzi się z Kaczyńskim? „Jeśli padnie na kolana, przeprosi mnie”

Rozmowa z Lechem Wałęsą nie mogła zacząć się od innego tematu, niż wzbudzająca ogromne emocje ustawa o komisji ds. badania rosyjskich wpływów, nazywana często „lex Tusk”. Były prezydent stwierdził, że Andrzej Duda nie ma wyboru, ponieważ będzie rozliczony za swoje rządu, więc próbuje odsunąć to w czasie.

Wałęsa ostrzega przed wojną domową

– Publicznie przysięgał na Boga i na konstytucję. A co zrobił z konstytucją i z innymi prawami? No przecież to nie może być bezkarne. Musi za to odpowiedzieć – oceniał. Jego zdaniem w szeregach PiS wybuchła panika. – Tyle złego narobili, tyle kłamali, tyle afer mają, że to jest jasne, że połowa z nich będzie w kryminale. I dlatego próbują to przedłużyć – mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.

Laureat Pokojowego Nobla stwierdził nawet, że Polsce grozi wojna domowa. – Ja wiedziałem, bo znam tych ludzi. Wiem, że to są ludzie bezwartościowi, bez żadnych zasad, nawet Pana Boga mieszają do spraw tych swoich przestępstw. I w związku z tym oni są gotowi doprowadzić do wojny domowej, bo naród prędzej czy później powie dość – zapowiadał.

Wałęsa spodziewa się, że PiS sfałszuje wybory

Jak dodał, spodziewa się prób sfałszowania najbliższych wyborów przez PiS. Podkreślał, że Donald Tusk jest „jednym z najlepszych polityków”, dlatego Jarosław Kaczyński się go obawia i stara z nim walczyć różnymi metodami. Stwierdził, że on był pierwszą ofiarą takiego ataku ze strony PiS-u i nie został obroniony przez dziennikarzy.

– Ci ludzie są gorsi od komunistów. Komuniści i faszyści zabierali nam ciało, mordowali nas, a ci ducha nam zabierają i Pana Boga do tego włączają. Przysięgają na Pana Boga. To są ludzie praktykujący, niewierzący – podsumował polityków Prawa i Sprawiedliwości. Andrzejowi Dudzie radził przy tym zmienić nazwisko i iść do zakonu.

Wałęsa poda rękę Kaczyńskiemu, ale...

Pod koniec rozmowy Lech Wałęsa stwierdził, że podałby rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale tylko po spełnieniu przez niego szeregu warunków. – Jeśli padnie na kolana, przeprosi mnie, to ja jestem gotów — w imię mojej wiary i dobrych spraw, które mogą z tego wyjść, jestem gotów – oświadczył.

