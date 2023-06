Hanna Gronkiewicz-Waltz dla „Wprost”: Duda straci w oczach Bidena

Andrzej Duda to specjalista od prawa administracyjnego, miał zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc szczególnie mnie dziwi, że ma takie problemy z rozumieniem Konstytucji. Zapewne spodziewał się, że Zachód zareaguje. To zrozumiałe, że wszelkie nadużycia prawa w Polsce są zauważane. Kompletnie nie pojmuję, dlaczego podpisał „lex Tusk”. Widać silnie współpracował z Nowogrodzką, uległ naciskom Kaczyńskiego. To się kwalifikuje pod Trybunał Stanu – mówi w rozmowie z „Wprost” Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy oraz była wiceszefowa PO.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: PiS zaostrza kurs wobec PO, a szczególnie Donalda Tuska, który organizuje marsz 4 czerwca. Na bulwersujący spot partii rządzącej, w którym wykorzystano ujęcia obozu koncentracyjnego, stanowczo zareagowało m.in. Muzeum Auschwitz, organizacje żydowskie, ale też prezydent Andrzej Duda. Wszelkie granice w debacie publicznej zostały przekroczone? Hanna Gronkiewicz-Waltz: To niebywały skandal. Takich spotów nie można stosować w walce politycznej. Spora część polityków PiS też jest zniesmaczona tym nagraniem. To deptanie świętości. Minister edukacji jest innego zdania. Jak mówił w „Gościu Wiadomości”, to „Tomasz Lis, który chce wysyłać ludzi do komór, powinien stanąć przed sądem i odpowiedzieć karnie”. „Nie było żadnego słowa oburzenia polityków opozycji na te słowa, a kiedy my mówimy, że tak nie wolno, jest wielkie oburzenie” – argumentował. Przemysław Czarnek nie ma racji, ale wszystkich chce ustawiać do pionu, taki ma charakter. PiS nie przestanie przekraczać granic, będzie jeszcze gorzej.