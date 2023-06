Ziobro pojawił się w miejscu tragicznego wypadku. Zapowiedział zaostrzenie kar dla pijanych kierowców

Do tragicznego wypadku w miejscowości Boksycka w powiecie ostrowieckim doszło w niedzielę nad ranem. Z ustaleń policji wynika, że 38-latek prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zdarzył się czołowo z samochodem kierowanym przez 72-latka. Fiatem podróżowało jeszcze pięć osób w wieku od 16 do 43 lat. Lokalne media podały, że rodzina wracała z wesela. Pięć osób zginęło na miejscu: 72-latek i czworo pasażerów: dwaj mężczyźni w wieku 19, i 43 lata oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat.

Tragiczny wypadek. Zgięły cztery osoby

38-letniemu sprawcy wypadku prokuratura postawiła zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura wnioskowała też o trzymiesięczny areszt, ale sąd odrzucił wniosek.

Decyzja sądu oburzyła ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. „5 osób zabitych przez pijanego i nafaszerowanego narkotykami kierowcę. Trafił do aresztu? Nie! Sąd odrzucił wniosek prokuratury. Czy ci, którzy uważali, że ważniejsze jest zadowolenie eurokratów z Berlina i Brukseli od porządku w polskich sądach i paraliżowali nasze reformy, nadal są z siebie dumni?” – napisał w środę na Twitterze Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro zapowiada zaostrzenie kar

W czwartek szef Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się w miejscu, gdzie doszło do tragicznego wypadku. Ziobro podkreślił na konferencji prasowej, że doszło do „kolejnej, niepotrzebnej tragedii”. – Pijany i pod wpływem narkotyków pirat drogowy, nie zważając na ludzkie życie, postanowił zorganizować sobie rajdy i w rezultacie tyle niewinnych osób poniosło śmierć – powiedział.

– Przyjechałem tutaj, by dać wyraz z jednej strony swojego współczucia dla tych, którzy zostali pokrzywdzeni, ale też oburzenia, że do takiego zdarzenia doszło. (...) Nie możemy przejść do porządku dziennego nad informacją, że wobec sprawcy sąd nie zastosował wnioskowanego przez prokuraturę środka tymczasowego w postaci tymczasowego aresztowania. Według opinii biegłego sprawca mógł mieć problem z uczestnictwem w czynnościach procesowych. Ale biegły nie wykluczył, że zachowanie sprawcy to mogła być tak naprawdę gra, obliczona na niezastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – zwrócił uwagę Ziobro.

Minister poinformował, że polecił wiceministrowi Marcinowi Warchołowi i jego współpracownikom przygotowanie zmian w prawie, które „w przyszłości wykluczą tego rodzaju symulacje”. Przekazał też, że wydał polecenie, aby w tamach toczących się prac nad zmianami w kodeksie karnym „zaostrzyć odpowiedzialność karną”. – Dzisiaj za tego rodzaju straszliwy czyn jest kara w przedziale od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z projektowanym przepisem będzie to kara od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności – oświadczył.

Specjalne instrukcje dla prokuratorów

– Zamierzam też wydać pismo instrukcyjne do wszystkich prokuratur w Polsce, aby każdorazowo w tego rodzaju przypadkach, kiedy mamy do czynienia ze sprawcą, który w sposób rażący łamie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wprowadzając się wcześniej w stan upojenia alkoholowego czy narkotycznego, który będzie stwarzać realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, i poprzez swoje zachowanie na drodze prowadzi do sytuacji, której finałem jest śmierć niewinnych osób, każdorazowo w takim przypadku prokuratura badała, czy nie zachodzą przesłanki do zastosowania najsurowszej kwalifikacji prawnej w postaci zabójstwa z zamiarem ewentualnym – zdecydował Ziobro.

