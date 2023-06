Joe Biden przewrócił się podczas uroczystości. Moment uchwyciły kamery

W czwartek 80-letni prezydent USA wziął udział w ceremonii wręczenia dyplomów nowym absolwentom Akademii Sił Powietrznych w Colorado Springs. Joe Biden wygłosił przemowę i uścisnął dłoń każdemu z ponad 900 absolwentów. Trwało to ponad dwie godziny.

Joe Biden przewrócił się na scenie

Schodząc ze sceny, amerykański przywódca potknął się i przewrócił. Towarzyszący mu ochroniarze błyskawicznie zareagowali i pomogli mu wstać. Gdy się podniósł, pokazał ręką w kierunku miejsca, przez które przeszedł, i opuścił scenę o własnych siłach. Nagranie z tego zdarzenia obiegło media społecznościowe.

W mediach pojawiły się doniesienia, że Biden potknął się o jeden z dwóch worków z piaskiem użytych do podparcia promptera. Do zajścia odniósł się na Twitterze Ben LaBolt, który odpowiada za komunikację w Białym Domu. „Ma się dobrze. Kiedy ściskał ręce, na scenie był worek z piaskiem” – napisał.

Z kolei rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że Biden czuje się „całkowicie dobrze” i wszedł na pokład samolotu, błyskając „wielkim uśmiechem”. Sam Biden żartował z całej sytuacji w rozmowie z dziennikarzami, opuszczając swój samolot w czwartek wieczorem.

twitter

80-letni prezydent walczy o drugą kadencję

80-letni Biden jest najstarszym urzędującym prezydentem USA i ubiega się o kolejną kadencję. Już wcześniej zdarzały mu się potknięcia w miejscach publicznych, chociażby podczas przejażdżki rowerowej w zeszłym roku w Delaware. Widziano go również, jak ślizgał się na schodach, podczas wchodzenia na pokład Air Force One. Pomimo tych incydentów, lekarze prezydenta zapewnili, że jest on fizycznie zdolny do sprawowania urzędu. W czasie ostatnich badań wskazali, że jego charakterystyczny sztywny sposób chodzenia to skutek „zużycia” kręgosłupa.

Współpracownicy Bidena przekonują – jak podkreśla CNN – że namiętny harmonogram i długie podróże zagraniczne świadczą o nieustannym wigorze prezydenta. Sam Biden ma dystans do swojego wieku. – Kiedy 300 lat temu kończyłem szkołę średnią, złożyłem podanie do Akademii Marynarki Wojennej – powiedział ze śmiechem do absolwentów w czasie uroczystości.

Czytaj też:

Ryzykowna strategia Joe Bidena. Mimo ostrzeżeń wciąż przekracza „czerwone linie” Władimira PutinaCzytaj też:

USA uciekają spod topora. Izba Reprezentantów przegłosowała kluczowy dokument