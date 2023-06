Nieczytelne oświadczenie majątkowe Beaty Szydło. Rok wcześniej nie miała tego problemu

Jak zauważyli dziennikarze Onetu, Beata Szydło zgromadziła znaczne oszczędności i jest obecnie milionerką. Żeby się tego jednak dowiedzieć, trzeba poświęcić jej sporo uwagi. Deputowana do Parlamentu Europejskiego swoje oświadczenie majątkowe wypełniła bowiem wyjątkowo nieczytelnie. Co ciekawe, przed rokiem nie miała takiego problemu i wszystkie pozycje wypisała drukowanymi literami.

Jaki majątek posiada Beata Szydło?

Była premier w ubiegłym roku miała na koncie 30 tys. zł i blisko 100 tys. euro. Posiada 246-metrowy dom, którego wartość wynosić ma 420 tys. zł. Jej gospodarstwo rolne to z kolei nieruchomość o wartości 320 tys. zł. Wszystko to oczywiście współwłasność małżeńska.

Roczne zarobki Beaty Szydło to prawdopodobnie ponad 115 tys. euro brutto, ponieważ tyle zarabiają inni polscy europosłowie, a z zapisków polityk nie da się tego odczytać. Poza Parlamentem Europejskim była premier nie zarabia. Posiada trzy samochody: Ssang Yong Korando z 2011 roku (wart 25 tys. zł), Audi Q3 z 2019 roku (130 tys. zł) i Audi A6 z 2012 roku jako własność współmałżeńską (45 tys. zł).

Czy Beata Szydło powalczy o miejsce w Sejmie?

Choć nie ma oficjalnej decyzji ze strony Beaty Szydło co do kandydowania w wyborach do Sejmu, to polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego w marcu przekonywał dziennikarki Wprost.pl, że prezes PiS chce startu byłej premier. W ten sposób zyskałby w kampanii polityka, który nie dość, że może osiągnąć jeden z najlepszych wyników w PiS, to jeszcze wprowadzi element konkurencji w partii.

– Jarosław Kaczyński jest w idealnej sytuacji, bo zaangażowaniem Beaty Szydło w kampanię wprowadza rywalizację w partii. Jeśli była premier ostatecznie wystartuje do Sejmu, będzie porównywał jej wynik z pozostałymi liderami PiS-u – mówił ich rozmówca z PiS.

