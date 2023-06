Prezydencki projekt nowelizacji „lex Tusk” już w Sejmie. W kilka godzin po oświadczeniu

W uzasadnieniu nowelizacji wskazano m.in., że w ocenie prezydenta, część wątpliwości zgłaszanych w debacie publicznej, wymaga interwencji. Zwrócono uwagę, że podczas prac nad projektem ustawy pojawiły się zasadnicze wątpliwości odnośnie tzw. środków zaradczych, stosowanych wobec osób będących w latach 2007-2022 funkcjonariuszami publicznymi lub członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Nowelizacja ustawy o badaniu wpływów rosyjskich w Sejmie

Wątpliwości – jak czytamy w dalszej części uzasadnienia – przemawiają za uchyleniem przepisów dotyczących możliwości ich stosowania przez Komisję. „W odniesieniu do składu i trybu powoływania Komisji projektowana ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą członkiem Komisji nie mogą być posłowie ani senatorowie. Ponadto, przewodniczącego będą wybierali członkowie Komisji, a nie premier" – wskazano.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że ustawa weszła w życie. Decyzja prezydenta wywołała ogromne kontrowersje. Oburzenie wyraziła opozycja, która zapowiedziała, że nie zgłosi swoich kandydatów do prac w tym gremium.

Andrzej Duda chce zmian w „lex Tusk”. Projekt trafił już do Sejmu

Zaniepokojenie ustawą wyraziły też z Unia Europejska i amerykański Departament Stanu. W czwartek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozmawiał o tej kwestii z sekretarzem stanu USA Antony'm Blinkenem.

W piątek niespodziewanie prezydent ponownie zabrał głos w sprawie „lex Tusk”. Andrzej Duda przekonywał, że „podtrzymuje swoje zdecydowane poparcie” dla ustawy, ale w odpowiedzi na liczne wątpliwości, które są podnoszone przez opinię publiczną, przygotował projekt nowelizacji tego aktu prawnego.

Czytaj też:

Eksperci rezygnują ze współpracy z Dudą. Kancelaria Prezydenta zabiera głosCzytaj też:

Nowelizacja lex Tusk. PiS odpowiedziało Andrzejowi Dudzie