Morawiecki zapewniał w Kanadzie: Prawa społeczności LGBTQ w Polsce nie są zagrożone

Tematem rozmów premierów Morawieckiego i Trudeau w Kanadzie są relacje dwustronne, głównie w zakresie bezpieczeństwa i energetyki. Podczas konferencji prasowej nie zabrakło jednak pytań o inne kwestie, takie jak przestrzeganie praw człowieka w kontekście grupy LGBT.

LGBT w Polsce traktowane równo? Morawiecki zapewniał

– Prawa społeczności LGBTQ nie są zagrożone wcale w Polsce. W dużym stopniu popieramy rozwój rodzin i życia rodzinnego. Czasami jest to źle rozumiane, jako wyraz dyskryminacji w stosunku do innych ludzi. To nie ma miejsca – podkreślał szef polskiego rządu. Na poparcie swoich słów podał interesujący argument.

– Najlepszym dowodem na to jest fakt, że nie mamy żadnych konfliktów z Unią Europejską na ten temat. Fundusze dostępne przez Unię Europejską nie byłyby Polsce przyznane, jeżeli jakiekolwiek zagrożenie praw tej grupy ludności miałoby miejsce w Polsce. Więc mogę zapewnić, że ta społeczność nie ma problemów ze strony rządu. Jest wiele nieporozumień i błędnych interpretacji. Mogę to kiedyś wyjaśnić bardziej szczegółowo, ale to nie stanowi kwestii w Polsce – powtarzał.

Morawiecki o Ukrainie w NATO

Pytany o kwestię Ukrainy, Mateusz Morawiecki przedstawił zdecydowane stanowisko naszego kraju. – Polska również jest rzecznikiem stosunkowo szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO, ale rozumiemy, że nie wszystkie kraje członkowskie NATO się z tym zgadzają. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość przedyskutowania jak przedstawić ścieżkę Ukrainy do NATO, ścieżkę, która będzie miała sens, która będzie instrumentem do przekonywania nieprzekonanych – mówił.

– Zanim to się stanie, Ukraina będzie musiała udowodnić pewne swoje instrumenty zapewniające bezpieczeństwo. Ona obecnie broni nie tylko swojej integralności terytorialnej, ale również integralności i stabilności Europy – podkreślał.

– Czy wyobrażacie sobie państwo możliwość taką, że państwo silniejsze militarnie zawsze będzie miało prawo najazdu i przesuwania granic? To by było naprawdę straszne, dlatego też ten kraj zasługuje na to, żeby mieć bardzo poważne i solidne gwarancje bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że o tym również będziemy w Wilnie rozmawiać – oświadczył Morawiecki.

