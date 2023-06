Sanna Marin zostawiła Macrona dla Zełenskiego. Nagranie podbija sieć

W tym tygodniu pod Kiszyniowem odbył się szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, na który zaproszono 47 szefów państw i rządów, a także przewodniczących instytucji unijnych. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki, przemówienie wygłosił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym tematem szczytu była kwestia dalszego dozbrajnia Ukrainy. Rozmowy dotyczyły między innymi przekazania Ukrainie samolotów F-16 oraz wyrzutni Patriot.

Kamery uchwyciły również nietypową sytuacją, do której doszło pomiędzy spotkaniami. Na nagraniu widać ustępującą premier Finlandii Sannę Marin, która stoi obok prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Gdy jednak dostrzega Zełenskiego, postanawia... zostawić Macrona i oddala się z Zełenskim.

Owocna wizyta Zełenskiego w Kiszyniowie

W swoim przemówieniu Wołodymyr Zełenski zwrócił się do europejskich przywódców ze zdecydowanym apelem. – Rosja dąży do tego, by zamrozić wojnę na terytorium swoich wrogów, jeśli nie udaje im się połknąć całego kraju. Oto dlaczego mamy cały czas rosyjski kontyngent w Naddniestrzu. Ich obecność ma na celu tylko to, by w którymś momencie zaatakować Mołdawię. Jak długo Europa będzie tolerować ten problem, który trwa już ponad 30 lat? – pytał ukraiński prezydent.

twitter

Zełenski podkreślał, że "nie powinno być miejsca dla takich zamrożonych, a także gorących, wojen na naszym kontynencie".- Dziennikarze ostatnio zapytali mnie, dlaczego chcemy być w NATO. Odpowiedź jest bardzo prosta: kiedy nie ma gwarancji bezpieczeństwa, jest tylko gwarancja wojny – oświadczył.

W trakcie szczytu zapadły również wstępne decyzje ws. szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców F-16. Wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy Ihor Żowkwa poinformował, że szkolenia podejmie się koalicja ośmiu europejskich krajów. W jej skład wchodzą Polska, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Belgia, Portugalia i Francja. Żowkwa dodał, że „wkrótce będzie ich więcej”.

Czytaj też:

Prezydent Chorwacji o „Chwała Ukrainie!”: Okrzyk najbardziej radykalnych szowinistówCzytaj też:

Premier Finlandii Sanna Marin się rozwodzi. „Nadal jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi”