Tusk przemawiał na Placu Zamkowym. Nagle przeszedł na inny język

– Jest nas dzisiaj pół miliona ludzi na ulicach Warszawy, absolutny rekord – rozpoczął przemówienie Donald Tusk. Wcześniej przeczytał wybrane plakaty, z którymi przyszli demonstrujący, takie jak „Szczęśliwej Polski już czas”. – Wszyscy mamy w sercach Polskę, naszą ojczyznę. To jest dla nas rzecz najważniejsza – mówił Tusk, nawiązując do przypinek z biało-czerwonymi sercami, które rozdano uczestnikom marszu.

Tusk na marszu po kaszubsku

– Jak wiecie, jestem Kaszebą. Dobrze rozumiem historię trudniejszą od prostszych interpretacji prezesa Kaczyńskiego. A wiecie, że święte słowa Kaszubów, one brzmią: Czujce tu ze serca toni skład nasz apostolści: Nie ma Kaszub bez Poloni, A bez Kaszub Polści. Ja nie muszę tego tłumaczyć, ale chcę, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Kaszebi przez 200 lat mówili o tym, że mają Polskę tu, w sercu toni, czyli w głębi. Tak jak my dzisiaj – mówił Donald Tusk.

Przewodniczący PO podkreślał, że przez setki lat w trudnych momentach historii Polacy mieli ojczyznę w sercu. – I wiedzieliśmy, że tak długo, jak mamy Polskę w sercach, nikt i nic jej nie zagrozi. Czym jest Polska w naszych sercach? To przecież nie geografia, nie abstrakcyjny termin. Polska to jest wolność. Polska to jest demokracja, solidarność. Polska to jest miłość do tej ziemi, rodaków. Nie ma Polski bez miłości i solidarności – mówił Tusk. Dodał, że frekwencja marszu to sprzeciw wobec ludzi, którzy rządzą Polską, negując te wartości.

Siedem punktów

– Wierzę w to, że ten ogrom ludzi, to morze głów, biało-czerwonych sztandarów, jest dzisiaj w Warszawie, bo uwierzyliście w zwycięstwo – mówił Tusk. – Ich wielką nadzieją był brak naszej nadziei, ich siłą była nasza bezsiła. Skończyło się! Dziś cała Polska, my wszyscy słyszymy, że jeszcze Polska nie zginęła. Idziemy do zwycięstwa! – mówił Tusk.

– Demokracja umiera w ciszy. Demokracja w Polsce nie umrze. Nie będzie ciszy. Będziemy głośno krzyczeć – zwrócił się do zgromadzonych. – Czy na pewno warto szukać różnic między nami? Przecież wszyscy, tak jak tu jesteśmy chcemy Polski wolnej, praworządnej, bezpiecznej, uczciwej, czystej i zielonej, chcemy Polski samorządowej i chcemy Polski europejskiej. Czy jest tutaj ktoś, wśród tego pół miliona, kto nie może się podpisać pod tymi siedmioma punktami obiema rękami? – pytał Tusk.

– Czy nie warto poświęcić swojego czasu, swoich wysiłków? Ja jestem w stanie swoje życie poświecić, żeby Polska była znowu taka, jak w tych siedmiu punktach! – zadeklarował Tusk.

Przewodniczący PO zachęcał zgromadzonych do działań profrekwencyjnych. – Jeśli każdy i każda z was przekona 20 wątpiących, zmieciemy z powierzchni tych, którzy dziś Polskę upokarzają. Wszystko jest w naszych rękach! – mówił.

Ślubowanie Donalda Tuska

Na zakończenie lider PO przysiągł, że zrobi wszystko, by zwyciężyć w wyborach. – Chcę złożyć uroczyste, solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów, po to, aby zwyciężyć, rozliczyć, naprawić ludzkie krzywdy i w konsekwencji pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam. (...) Zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywd i pojednanie między Polakami (...) Będą rozliczeni, nie będzie żadnej taryfy ulgowej – zapowiedział Tusk.

