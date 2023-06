Poranne wystąpienie Donalda Tuska: mam wrażenie, że PiS zrozumiał

W niedzielę, 4 czerwca, ulicami centrum Warszawy przeszedł marsz przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, zainicjowany przez szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. W poniedziałkowy poranek były premier podsumował to wydarzenie.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wczoraj byli. Niektórzy jechali po kilkaset kilometrów. Chciałbym podziękować tym, którzy mieli więcej pracy przez to, także policji. Wszystko było na najwyższym poziomie, takim europejskim – mówił Tusk.

Marsz 4 czerwca. Donald Tusk podsumował wydarzenie

Przyznał, że bardzo mu zależało, by pokazać, że „może nas być kilkaset tysięcy złych na to, co się dzieje, a jednocześnie bardzo spokojnych, chociaż zdecydowanych”. – Już nic nie będzie takie samo w polskiej polityce przez najbliższe miesiące, po tym dniu. Nie mam wątpliwości. Wszyscy zobaczyli, że jest naprawdę duża szansa, żeby zmienić sytuację w Polsce – to na czym mnie zależy – wyjaśnił.

Donald Tusk wyraził też nadziej, że PiS od wczoraj zrozumiał, że nie ma mowy o bezkarności i braku odpowiedzialności. – Że przeciwko takiej masie ludzi nie można już bezkarnie czynić zła. Te pół miliona ludzi są gwarancją tego, co wczoraj ślubowałem. Że rozliczymy, naprawimy krzywdy i pojednamy – podsumował lider Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk: przeciwko takiej masie ludzi nie można już bezkarnie czynić zła

Jak informowaliśmy w naszej relacji na żywo, w marszu wzięli udział nie tylko działacze i sympatycy PO, ale i Lewicy, PSL, Polski 2050, a także organizacji pozarządowych, np. KOD czy Strajku Kobiet. Pojawił się także były lider NSZZ Solidarność i prezydent Lech Wałęsa.

Oficjalne szacunki ws. frekwencji nie zostały jeszcze ogłoszone. Jednak te nieoficjalne znacznie różnią się od siebie – organizatorzy donoszą o 500 tys. uczestników, Polska Agencja Prasowa o 100-150 tys., zaś portal Onet o 300 tys.

