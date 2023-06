Macron i Scholz spotkali się w ekskluzywnej restauracji. „Siedzieli przy osobnym stole”

Niemiecka agencja dpa i „Deutsche Welle” poinformowały, że we wtorek przed roboczą kolacją kanclerz Olaf Scholz zabrał prezydenta Francji Emmanuela Macrona na zaimprowizowany spacer po centrum Poczdamu, gdzie obecnie niemiecki przywódca mieszka.

Scholz gościł Macrona w Poczdamie

Politycy spotkali się na Alter Markt, przysiedli w kawiarnianym ogródku przed Muzeum Barberini, a także spacerowali po poblisku parku Freundschaftsinsel. Zarówno Macron jak i Scholz pokazali zdjęcia z przechadzki w mediach społecznościowych.

Następnie przywódcy Niemiec i Francji weszli do ekskluzywnej restauracji Kochzimmer. Blisko 50 osób na placu Neuer Markt przypatrywało się, jak politycy wchodzili do lokalu. „Deutche Welle” zwraca uwagę, że wybrana przez polityków restauracja zdobyła niedawno gwiazdkę Michelin. Serwowane są w niej dania określone przez szefa kuchni Jörga Frankenhäusera mianem „nowej kuchni pruskiej”.

Długie rozmowy w restauracji

Niemieckie media zauważają, że kolacja trwała prawie trzy godziny, znacznie dłużej niż planowano. Nie było to jednak zupełnie prywatne spotkanie – wzięły w nim także udział delegacje obu krajów. „Scholz i Macron siedzieli przy osobnym stole” – relacjonowała agencja dpa.

Przywódcy rozmawiali prawdopodobnie o wojnie Rosji z Ukrainą, ale także o kwestiach europejskich, takich jak propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy przepisów w sprawie długu, co budzi szczególne kontrowersje w relacjach między Niemcami a Francją.

„Nasze kraje łączy nierozerwalna przyjaźń” – napisał po kolacji Scholz na Twitterze po niemiecku i francusku. „Razem stawiamy czoła wyzwaniom tych dni i naszych czasów” – dodał.

Trudne relacje Francji i Niemiec

Niemieckie media wskazują, że spotkanie było o tyle istotne, bo początkowo relacji Scholza i Macrona nie były łatwe. Zaproszenie prezydenta Francji do Poczdamu, czyli „praktycznie do domu” kanclerza, może być odczytywane jako kolejny krok na drodze do przezwyciężenia napięć między krajami.

Na początku lipca Marcon złoży państwową wizytę w Niemczech na zaproszenie prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera.

