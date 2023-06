Polska 2050 i PSL zaprezentowały projekt „Przyszłość plus”. Hołownia zaapelował do innych partii

Szymon Hołownia podkreślił w środę, że Trzecia Droga jest gwarantem zmiany w Polsce. – Trzeba ostro iść do przodu, trzeba zrezygnować z całej starej polityki, która pieniądze rozrzuca ludziom w postaci kiełbasy wyborczej z helikoptera przed każdymi wyborami – powiedział na wstępie lider Polski 2050.

Polska 2050 i PSL przedstawiły projekt „Przyszłość plus”

Na konferencji zorganizowanej na jednym z placów zabaw w Warszawie, Hołownia i wiceprezes PSL Dariusz Klimczak ujawnili pierwszy z serii projektów ustaw, opartych na „wspólnej liście spraw”.

– Pierwszą ustawą, którą mam nadzieję, na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu położymy na stole, będzie prosty akt legislacyjny, który roboczo nazywamy hasłem „Przyszłość plus”. To realizacja pierwszego z postulatów, na który umówiliśmy się w ramach Trzeciej Drogi – postulatu dotyczącego edukacji – wyjaśnił lider Polski 2050.

6 proc. PKB na oświatę

Hołownia poinformował, że projekt przewiduje „przekazanie 35 mld zł na zwiększenie subwencji oświatowej w polskich szkołach”. – 35 mld zł w ogóle więcej wydatków na edukację, to o 9 mld więcej niż planowana waloryzacja 500 plus do 800 plus. To prawdziwa inwestycja. To jakościowa, totalna, kompletna zmiana w miejscu, od którego zależy przyszłość Polski – mówił. Polityk wskazał, że wspomniana kwota to „6 proc. PKB na oświatę”.

Lider Polski 2050 przekonywał, że taka kwota będzie oznaczać w praktyce m.in. jedną godzinę języka angielskiego dziennie w szkołach podstawowych, czyli pięć godzin w tygodniu, psychologa w każdej szkole, nauczycieli, których teraz brakuje, czy ciepły posiłek w trakcie zajęć. – Przyszłość plus to jest narzędzie, które będzie w stanie odkorkować budżety polskich rodzin, które dziś wydają mnóstwo pieniędzy na korepetycje – zaznaczył.

Hołownia zaprasza partie na konsultacje

Polityk podkreślił, że Trzecia Droga chce „załatwiać sprawy w duchu porozumienia, współpracy”. – Serdecznie zapraszamy wszystkie ugrupowania parlamentarne do tego, żebyśmy ten projekt jak najszybciej skonsultowali. Zaproszenia otrzymają przedstawiciele wszystkich klubów. W poniedziałek chcielibyśmy zorganizować konsultacje, żeby we wtorek wyjść z projektem ustawy i zacząć procedować. Nie ma na co czekać – zapowiedział Hołownia.

Czytaj też:

Rozenek-Majdan wystartuje z list KO do Sejmu? Budka: Rozmawiałem z nią wczorajCzytaj też:

PiS na czele, Konfederacja na podium. Najnowszy sondaż